Bursa sahillerinden sevindiren haber

Bursa’da Mudanya, Karacabey ve Gemlik ilçelerinin Marmara Denizi’ne olan kıyıları ile İznik Gölü kıyısındaki plaj ve kamplarda yapılan temmuz ayı ikinci tur ölçümlerinde 24 plajın sonuçları açıklandı. Analizlerde plajların çoğunluğunun iyi kalitede suya sahip olduğu açıklandı

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Marmara Denizi’ne kıyısı bulunan Gemlik’te 8, Mudanya’da 9 ve Karacabey’de 3, İznik Gölü kıyısında ise 4 olmak üzere 24 kamp ve plajda tespitler yapıldı. 100 mililitrede bulunan bakteri sayısının “kılavuz değerler” olarak dikkate alındığı ölçümlerde, “toplam koliform”, “fekal koliform” ve “fekal streptokok” parametrelerinin 18 plajda değerlerin altında, 6 plajda ise kılavuz değerle zorunlu değer aralığında olduğu tespit edildi.

Toplam sonuçlar kılavuz değerlerin altındaysa “iyi kalitede su (girilebilir)”, kılavuz değerle zorunlu değer arasındaysa “orta kalitede su (girilebilir)”, zorunlu değerlerin üzerindeyse “kötü kalitede su (girilemez)” değerlendirmesinin gerçekleştirildiği ölçümlerde “iyi kalitede su” olduğu tespitlerine yer verildi.

Bursa’nın “iyi ve orta kalite” deniz suyuna sahip sahil ve plajlar şöyle:

Gemlik: B.B.B. Küçükkumla Halk Plajı, B.B.B Kurşunlu Hanımlar Plajı, B.B.B. Kumsaz Halk Plajı, Hasanağa Kadınlar Plajı, Büyükkumla Halk Plajı, plajlarında ‘iyi kalite su’ olarak tespit edilirken Narlı Halk Plajı, Karacaali Gençlik Kampı, Gemsaz Halk Plajı ‘orta kalite su’.

Mudanya: B.B.B. Eğerce, B.B.B. Mesudiye Halk Plajı, Kumyaka Halk Plajı, B.B.B. Eşkel Halk Plajı, Altıntaş Halk Plajı, Zeytinbağı Halk Plajı, Coşkunöz plajlarında ‘iyi kalite su’ olarak tespit edilirken Burgaz Altınkum Halk Plajı, Burgaz Halk Plajı ‘orta kalite su’.

Karacabey: Malkara Halk Plajı, Yeniköy Halk Plajı, Kurşunlu Halk Plajlarında ‘iyi kalite su’

İznik Gölü: Göllüce Halk Plajı, İnciraltı Mevki Halk Plajı, Darka Tatil Köyü’nde ‘iyi kalite su’ olarak tespit edilirken, Orhangazi Halk Plajı ‘orta kalite su’ olarak belirlendi.