Bursa sahillerinde sezon sonları

Bursa’da hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken, sahillerde eylül ayında yapılan tahlillerin sonuçları açıklandı.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünün açıkladığı tahlil neticelerine göre, Mudanya, Karacabey ve Gemlik ilçelerinin Marmara Denizi’ne olan kıyıları ile İznik Gölü kıyısındaki plaj ve kampların suları kontrol edildi. Eylül ayı birinci tur ölçümlerinde 24 plajdan 16’sının kalitesinin iyi, 8 plajın ise orta kalite olduğu belirlendi.

Gemlik’te 8, Mudanya’da 9 ve Karacabey’de 3, İznik Gölü kıyısında ise 4 olmak üzere 24 kamp ve plajda tahliller yapıldı. 100 mililitrede bulunan bakteri sayısının "kılavuz ve zorunlu değerler" olarak dikkate alındığı ölçümlerde, "toplam koliform", "fekal koliform" ve "fekal streptokok" parametrelerinin 16 plajda değerlerin altında, 8 plajda ise kılavuz değerle zorunlu değer aralığında olduğu tespit edildi.

Toplam sonuçlar kılavuz değerlerin altındaysa "iyi kalitede su (girilebilir)", kılavuz değerle zorunlu değer arasındaysa "orta kalitede su (girilebilir)", zorunlu değerlerin üzerindeyse "kötü kalitede su (girilemez)" raporu veriliyor.

Bursa’nın "iyi ve orta kalite" deniz suyuna sahip sahil ve plajları şöyle:

"Gemlik Narlı Halk Plajı, Karacaali Gençlik Kampı ve Kumsaz Halk Plajı ’iyi kalite su’; Gemsaz Halk Plajı, B.B.B Kurşunlu Hanımlar Plajı, B.B.B. Küçükkumla Halk Plajı, Büyükkumla Halk Plajı ve Hasanağa Kadınlar Plajı ’orta kalite su’; Mudanya Altıntaş Halk Plajı, Burgaz Altınkum Halk Plajı, Burgaz Halk Plajı, B.B.B. Eşkel Halk Plajı, B.B.B. Eğerce ve B.B.B. Mesudiye Halk Plajı ’iyi kalite su’; Coşkunöz Halk Plajı ve Zeytinbağı Halk Plajı ’orta kalite su’; Karacabey Yeniköy Halk Plajı, Malkara Halk Plajı ve Kurşunlu Halk Plajı ’iyi kalite su’; İznik Gölü Darka Tatil Köyü, İnciraltı Mevki Halk Plajı ve Göllüce Halk Plajı ’iyi kalite su; Orhangazi Halk Plajı ’orta kalite su’."