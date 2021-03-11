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Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri iptal edildi
Bursa ile İstanbul arasında yolcu taşıyan deniz otobüslerinin bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Çevre 11.03.2021, 09:29
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Bursa ile İstanbul arasında yolcu taşıyan deniz otobüslerinin bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin saat 09.30’daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00’daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.