Bursa için sağanak yağış uyarısı

Yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Yağışların bu akşam saatlerine kadar Bilecik il geneli ile Bursa’nın doğu (Orhangazi, İznik, Yenişehir, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu, Kestel, İnegöl, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık), Eskişehir batı (Odunpazarı, Tepebaşı, Sarıcakaya, Mihalgazi, İnönü, Seyitgazi), Kütahya’nın kuzey ve doğu (Kütahya il merkezi, Domaniç, Tavşanlı, Aslanapa, Altıntaş) ilçelerinde görülmesi beklenmektedir. Kuvvetli olması beklenen yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."