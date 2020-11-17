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Bursa için kritik uyarı: Barajlarda 3 ay yetecek kadar su kaldı

Son yılların en kurak ekim ve kasım aylarını yaşayan Bursa’da hafta sonu azda olsa yağan yağmur sevindirdi. Son yağışlarla birlikte barajlarda 12 günlük su artışı olurken, hiç yağış olmazsa barajlarda 3 ay yetecek su kaldığı belirtildi.

Çevre 17.11.2020, 09:22
Bursa için kritik uyarı: Barajlarda 3 ay yetecek kadar su kaldı

Son yılların en kurak ekim ve kasım aylarını yaşayan Bursa’da hafta sonu azda olsa yağan yağmur sevindirdi. Son yağışlarla birlikte barajlarda 12 günlük su artışı olurken, hiç yağış olmazsa barajlarda 3 ay yetecek su kaldığı belirtildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü’nden (BUSKİ) alınan bilgiye göre, şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 44.86, Nilüfer Barajı’nda doluluk oranı yüzde 4.55 olurken, ortalama doluluk oranı yüzde 24,31 olarak belirlendi. Toplam kullanılabilir su hacmi 16 milyon 170 bin metreküp olurken, şehre verilen ortalama günlük su miktarının ise 361 bin metreküp olduğu açıklandı.

Yetkililer, 2021 yılı şubat ayının ilk haftasına kadar su sıkıntısı çekilmeyeceğini belirtirken, yine de suyun tasarruflu kullanılması gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi şehrin belli bölgelerine astığı afişlerle suların tasarruflu kullanılması konusunda uyarılarda bulundu.
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