Burdur’da şehre inen yavru tilki bir evin balkonunda sabahladı

Burdur’un Bucak ilçesinde, yavru tilki şehir merkezine indi, sabaha kadar vatandaşın evinin balkonunda konakladı.

Olay, dün gece saatlerinde Burdur’un Bucak ilçesi Onaç Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bucak’ta yavru tilki, şehir merkezine inerek Onaç Mahallesinde bulunan bir evin balkonundaki divanın üzerinde sabaha kadar yattı. Tilkiyi fark eden vatandaş ise tilkinin balkonda bulunan divan üzerindeki hareketlerini görüntüledi. Yavru tilkiyi bir süre izleyen ev sahipleri daha sonra kovalayarak bölgeden uzaklaştırdı.