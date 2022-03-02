Burdur ve Antalya’daki yaban hayatı fotokapana yansıdı

Burdur ve Antalya’daki fotokapanlara tavşan, tilki, kurt, domuz ve ceylan görüntüleri yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6 Bölge Müdürlüğü tarafından yaban hayatına dair fotokapan görüntüleri paylaşıldı. Burdur ve Antalya’dan kaydedilen görüntülerde tavşan, tilki, kurt, domuz ve ceylanların beslendiği anlar yer aldı.