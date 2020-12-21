Burdur, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından güne sisle uyandı

Burdur’da sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Burdur’da sabah saatlerinde etkili olan sis, kenti kapladı. 58 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Burdurlu vatandaşlar yeni haftaya yoğun bir sisle beraber uyandı. Özellikle yüksek kesimlerde görülen sis, kent merkezinde yoğunluğunu kaybetti. Burdur-Isparta ve Burdur-Antalya Karayolu’nda sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 50 metreye kadar düştü. Bazı binalar sis nedeniyle görünmez hale geldi.