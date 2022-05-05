Burdur Belediyesinin kestiği yarım asırlık çam ağaçları için zincirli eylem

Burdur Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı’nı yenileme projesi çalışmaları sırasında yarım asırlık iki çam ağacının kesilmesi üzerine AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, İl Genel Meclis Başkanı Murat Akbıyık ve partililer gezi olaylarını hatırlatarak meydandaki ağaç kesilirken müdahale etmediklerini söyledikleri CHP’yi sert bir dille eleştirdi. AK Partili heyet CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker’in fotoğrafını çam ağacına asıp, kendisini de gelip ağaca zincirle bağlamaya davet ettiler.

2013 yılında Gezi olaylarında CHP’lilerin ve terör örgütlerinin gezi parkında bir ağacı bahane edip bütün Türkiye’de ortalığı yangın yerine çevirdiğini ve hükümeti devirme planları içine girdiklerini söyleyen AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, "Milletimiz bu oyunu görmüş ve asla bu tarz girişimlere prim vermemiş ve her seçimde gerekli cevabı demokratik yolla verdi. Burdur’umuzda da 2013 yılında Gazi Caddemizde AK Partili belediyemiz tarafından Gazi Caddesi kaldırım düzenlemesi yapılırken bir ağaç yüzünden şimdiki CHP milletvekili Mehmet Göker Gazi caddesinde ortalığı birbirine katmış, AK Partili belediye başkanımız ile partililerimizin üzerine yürümüş, huzur kenti Burdur’umuzun huzurunu kaçırmak istemiş ve siyasi rant devşirmek istemişti" dedi.

Aynı CHP’nin vekiliyle, il başkanıyla, CHP’li belediye başkanıyla hastane inşaatı şantiyesini basarak yine ağaçları bahane ederek ortalığı birbirine katmak istediğini söyleyen Mengi şöyle devam etti:

"Burdur kamuoyunun kendilerine gösterdiği tepki nedeniyle kentimizin huzurunu bozamamışlar ve geri adım atmak zorunda kalmışlardı. Bunlarla yetinmemişler Burdur Salda Gölü’müzün etrafına yıllarca CHP’li ilçe belediyesi çullanmış ve pislikten geçinmeyen Salda Gölü Cumhurbaşkanımız tarafından Özel Çevre Koruma alanı ilanı talimatı verilerek ÖÇK alanına alınmış ve herkesin temiz bir şekilde faydalanması için Millet Bahçesi projemizi gerçekleştirmiştir. Fakat kendi rantları ellerinden gittiği için CHP’liler aylarca eylem yapmış ama bütün milletimizin temiz bir şekilde faydalandığı bir proje ortaya çıkınca yine mahçup olmuşlardı."

CHP’li Burdur Belediyesi’nin Cumhuriyet Meydanında basit bir kaldırım düzenlemesini 1 yıldan bu yana bir türlü bitiremediğini hatırlatan İl Başkanı Mengi, "Yaparken de birçok ağacı kesmiş ve ortadan kaldırmışlardır. Bugün de yine birçok ağacı görüldüğü üzere CHP’li belediye kesmiştir. Ne gariptir ki kendilerine gelince maalesef CHP milletvekili ve teşkilatı 3 maymunu oynamaktadırlar. Ne görüyorlar, ne duyuyorlar ve ne de söyleyebiliyorlar. Buradan CHP’li Milletvekili Mehmet Göker’e çağrı yapıyoruz. Bir ağaç için yaptığınız bütün eylemleri hatırlatır ve burada yapılan ağaç katliamı için eylem yapmaya Cumhuriyet Meydanına davet ediyoruz ve kendinizi zincirle ağaca bağlamanızı bekliyoruz" diye konuştu

Belediye başkanı sosyal medya üzerinden cevap verdi

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ise açıklamalara sosyal medya üzerinden cevap verdi. Göreve geldiği günden beri dağı taşı ağaçlandırmaya çalıştıklarını söyleyen Ercengiz, "Belediyemiz bugüne kadar zorunlu olmadıkça ağaç kesmemiştir. Hatta komşu ilimizden ağaç söküm makinasını getirerek taşınması gereken ağaçlar yerinden sökülüp ağaca başka bir yerde yaşayabilme şansı verilmiştir" dedi.

Kurumsal olarak bugüne kadar izinsiz ve yasal olmayan bir yol izlenilmediğini söyleyen Ercengiz, "Eğer kesilecek olsa bile hasta değilse korunması için gereken özen gösterilmiştir. Kaldı ki hem İstasyon Caddesi’nde hem de Cumhuriyet Meydanı’nda ağaçları koruyabilmek için yol gerektiği kadar daraltılmış ya da güzergah planlaması ona göre yapılmıştır. Hafıza tazelemeye çalışarak siyaset üretmeye çalışanlara bir hatırlatma yapmakta yarar var. Yeni yapılan hastane için 800’ün üzerinde sağlıklı ağaç kesilirken sesi çıkmayanlar maalesef hasta olduğu için kesilmek zorunda kalan iki ağaç için kıyamet koparıyorlar. Raporları ile birlikte gerekli açıklamayı ilgili müdürlüğümüz kısa zaman içerisinde yapacaktır Belediye hizmetlerinin rutin işleyişi içinde bugüne kadar dikilen ağaç sayısı on binleri çoktan aşmışken meydanda yapılan düzenlemenin rahatsızlığı ile ağaç kesimini birleştirerek belediyemize saldırılması tamamen siyasi bir yaklaşımdır" ifadelerini kullandı.