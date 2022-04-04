Burası Salda Gölü değil, Siverek

Fırat nehri üzerinde kurulan Atatürk Barajında su tutulmasıyla birlikte Fırat nehri kıyısında oluşan yarım ada ve doğal güzellikler, her yıl binlerce kişinin ziyaret etiği Burdur’daki Salda gölünü andırdı.

Her gün yeni bir güzelliği keşfedilen Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi sınırları içerisinde geçen Fırat nehri, ilkbaharın gelmesiyle muhteşem manzaralarıyla görenleri kendine hayran bıraktırıyor. Keşfedilmeyi bekleyen Fırat Nehri, dünyaca tanınan birçok turistik yerleri aratmayan manzara ve güzellikleri içinde barındırıyor.

Su tutulmadan önce Siverek-Adıyaman karayolu bağlantısını oluşturan ve eski Nissibi köprüsünün bulunduğu Yukarı Kırca (Tılakin) köyü adeta bir turizm merkezini andırıyor. Muhteşem manzarası, kıyı şeridi ve sahiliyle adeta salda gölünü andıran bölge, ziyaretçilerini bekliyor.