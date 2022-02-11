Burası Mersin... 40 yıl sonra evler neredeyse kara gömüldü

Mersin’in Erdemli ilçesinde denize 30 kilometre uzaklıkta bulunan birçok kırsal mahalleden oluşan yaylalara yer yer 2 metreye kadar kar yağdı. Son kar yağışı ile birlikte yüksek rakımlardaki yayla evleri neredeyse görünmez oldu.

Yılın neredeyse 12 ayı sıcak olmasıyla bilinen sahil kenti Mersin’de Erdemli ilçesine bağlı kırsalda yer alan Aydınlar, Tozlu, Yağda, Güzeloluk, Toros ve Sarıkaya mahallelerinin yer aldığı yazın nüfusun 100 bine kadar yaklaştığı Avgadı Yaylası’nda bu kış çetin geçiyor. Son 2 aydır aralıklarla yoğun kar yağışı alan yaylanın yüksek kesimlerinde önceki gün yine yoğun kar yağışı etkili oldu. Üst üste etkili olan yağışla birlikte kar kalınlığı yer yer 2 metreye yaklaştı. Bazı bölgelerde kar yığınları oluşurken, yüksek rakımdaki evler neredeyse kara gömüldü. Bölgede küçükbaş hayvancılıkla uğraşanların koyunları da kuzulamaya başladı. Çadırla kapanan alanlarda yavruları ile kalan hayvanlar günün belirli saatlerinde kar altında kalan yemlerin çıkarılmasıyla besleniyor.

Öte yandan, Mersin ile sahil kıyısında yer alan ilçelerin merkezine kar yağmayınca bazı vatandaşlar da karın tadını çıkarmak için yüksek rakımlı bölgelere gidiyor. Burada hatıra fotoğrafı çektiren her yaştan insanlar, karda kayarak da çocukça eğleniyor.

“Kar çok yağdı ama önümüz bahar”

Bu seneye kadar böyle bir yağış olmadığına dikkat çeken Toros Mahallesi sakinlerinden Süleyman Seyrek, daha önce böyle bir kış olacağını tahmin etmediğini, ilçe merkezine kışı geçirmediğine pişman olduğunu kaydetti.

Bulunduğu bölgeye yağmurun çok yağmadığını aktaran Seyrek, “Aşırı kar yağdı ve aşırı soğuk oldu. Burada evleri bulunan arkadaşlara haber verdik, gelmeselerdi kardan çatılar çökecekti. Çok şükür karayolları ve belediye yolarımızı devamlı açıyor. Kar çok yağdı ama önümüz bahar, sular ve yeşil alan çok olacak. Bahar geleceği için hayvanlarımız için kar yağışı iyi oldu, daha güzel olacak Allah’ın izniyle” dedi.

“1980’li yıllarda bu şekilde kar yağdı”

En son bildiği kadarıyla 1980’li yıllarda bu şekilde yoğun kar yağışı olduğunu aktaran Yağda Mahallesi sakinlerinden Hasan Çelik, "Yollar kapanmıştı karşıki köyden bir cenazeyi buraya kadar omzumuzda getirmiştik. Birkaç sene önce de yağdı ama bu kadar çok değildi. Bir de 2-3 güne bir kuvvetli rüzgar esiyor. Çok çetin bir kış yaşıyoruz" diye konuştu.

Hayvancılıkla uğraşanların sıkıntısının çok olduğuna değinen Durmuş Ali Saydan ise, karın da çok yağmasıyla sıkıntılarının büyüdüğünü kaydetti.

Mersin ve sahil kıyısındaki ilçelerin merkezlerine kar yağmadığını belirten bazı vatandaşlar da kar gezmesine geldiklerini aktarırken, 3-4 sene önce de yoğun kar yağdığını ancak bu kadar çok olmadığını ifade etti.