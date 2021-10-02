Burası Antalya değil terörden temizlenen Kato Dağı

Terörden temizlenen ve huzur ortamının sağlandığı Hakkari’nin Kato Dağı’nın eteklerinde bulunan Kaval Şelalesini keşfetmeye gelen sosyal medya fenomeni, Kaval Şelalesi’nde hayranları için pozlar verdi.

Hakkari’de, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu terörden arındırılan Kaval köyü, el değmemiş doğası ile öne çıkıyor. Huzur ortamının sağlandığı köydeki şelaleye giden sosyal medya fenomeni gezgin Rabia Saçıkara, doğa harikası şelalenin önünde poz verip, taşların üzerinde uzanarak çektiği fotoğrafları takipçileri için sosyal medya hesabında paylaştı.

Doğaseverlerin de dikkatini çeken bölge, yöre halkı tarafından ’Saklı Cennet’ olarak adlandırılıyor. Sağlanan huzur ortamı ile birlikte bölgeye giden ve 60 bin takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni gezgin Rabia Saçıkara, Kaval Deresi’ndeki şelale önünde kamp kurarak takipçileri için pozlar verdi.

Türkiye’nin 80 ilini dolaştığını 81’inci ve son durağının da Hakkari olduğunu belirten Saçıkara, “Hakkari’yi çok beğendim. Hiç anlatıldığı gibi değil. Hiç haberlerde duyduğumuz gibi değil. Her tarafı çok güvenliydi. Burada kamp yapmayı planlıyorum. Kato Dağı’nın eteklerinde bulunan Kaval Şelalesini keşfetmeye geldim ve keşfettim. Yüzdüm. Burası halen çok sıcak. Sonbahar olmasına rağmen yaz ayında gibiyiz şu an. Bence Hakkari kesinlikle görülmesi gereken şehirlerden biri; buzullarıyla, buzul gölleriyle, şelaleleriyle, yemyeşil doğası ve heybetli dağlarıyla beni adeta büyüledi” ifadelerine yer verdi.