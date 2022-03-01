Bulgaristan’da halkalanan tepeli karabatağı Zonguldak’ta görüntüledi

Zonguldak’ta Prof. Dr. Mustafa Sözen, Bulgaristan’da halkalanan tepeli karabatağı görüntüledi.

ZBEÜ Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen, Bulgaristan’da araştırmacı Vladimir Mladenov tarafından halkalanan tepeli karabatağı görüntüledi. Halkalandığı St. Ivan adasından 350 kilometre uzaktaki Kdz. Ereğli’de görüntüleyen Sözen, "22 Şubat 2022 tarihinde Kdz. Ereğli’de fotoğrafını çektiğim halkalı Tepeli karabatak için detaylı bilgi geldi. Üstelik bireyi halkalayan Bulgar araştırmacının kendisinden. Kuş 14 Nisan 2021 tarihinde Vladimir Mladenov tarafından Bulgaristan’ın Karadeniz kıyısındaki Süzebolu kenti açıklarındaki St Ivan adasında halkalanmış. Ereğli ile St Ivan adası arasındaki mesafe yaklaşık 350 km. Araştırmacının belirttiğine göre Kdz. Ereğli kaydı halkaladıkları Tepeli karabataklar içinde ülke dışından kendilerine ulaşan ilk kayıt. Belki de burada kalıp buradaki populasyon ile üreyecek. Halkalı kuş görürseniz mutlaka fotoğrafını çekmeye çalışın. Çok değerli bilgiler sağlayabilir. Bu arada Ereğli-Zonguldak arası bölge Doğa Derneği tarafından Kozlu kıyıları Önemli Doğa Alanı ve Önemli Kuş Alanı olarak tanımlanmış bir bölge. Önemli kuş alanı olmasını sağlayan kriter de bu bölgede Tepeli karabatakların üreme alanları olması. Bu halkalı birey Zonguldak bölgesi Tepeli karabataklar ile Bulgaristan’daki Tepeli karabataklar arasında karşılıklı üreme ihtimali olduğunu göstermesi bakımından da önemli" diye ifade etti.