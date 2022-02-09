Bugün hava nasıl olacak? Yurtta hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile Karaman, Niğde, Aksaray ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının; iç ve batı 4 ila 8 derece azalacağı, doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı kesimlerde kuzey yönlerden, doğu bölgelerde güney yönlerden orta kuvvette, Marmara’nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: