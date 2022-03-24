Bugün hava nasıl olacak? 24 Mart 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Trakya’da 2 ila 4 derece artacak, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlı 6

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 11

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 15

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel sağanak yağışlı 17

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak yağışlı 17

Samsun: Çok bulutlu, hafif yağmurlu 9

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 2

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 11