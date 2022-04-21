Bugün hava nasıl olacak? 21 Nisan 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 5 derece artacak. Rüzgar, genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz’in doğusunda kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: