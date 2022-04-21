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Bugün hava nasıl olacak? 21 Nisan 2022
Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz Bölgesi ile Sakarya, Sivas, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor.
Çevre 21.04.2022, 09:30 21.04.2022, 11:21
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 5 derece artacak. Rüzgar, genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz’in doğusunda kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
- Ankara: Parçalı ve az bulutlu 17
- İstanbul: Parçalı bulutlu 15
- İzmir: Az bulutlu 22
- Adana: Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu 23
- Antalya: Parçalı ve az bulutlu 21
- Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 15
- Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 17
- Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu 16
- Diyarbakır: Az bulutlu 25