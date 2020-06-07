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Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

07 Haziran 2020 Pazar 13:02
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Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimler parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 4 derece artacak ve mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden, Güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 33
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 26
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 29
Adana: Az bulutlu ve açık 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 28
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 25
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 25
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 25
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35

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