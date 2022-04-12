Bugün hava nasıl olacak? 12 Nisan 2022

Hava sıcaklığı: Doğu kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar; genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu’nun güneyi, Batı ve Orta Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli (40-80 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: