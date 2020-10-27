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Bugün hava nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul çevreleri ile Sakarya, Kocaeli ve Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Çevre 27.10.2020, 10:00
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Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 25
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 24
Adana: Parçalı ve az bulutlu 28
Bursa: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 23
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 33
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 33
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 22
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 19
Diyarbakır: Az bulutlu 28

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