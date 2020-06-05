Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
110022
ALTIN
366.939
DOLAR
6.7790
STERLİN
8.6282
EURO
7.6701
Şarkıcı Harun Sürek, ABD'li yıldız Mariah Carey‘in teklifini değerlendirdi
Harun Sürek, ABD'li yıldız Mariah...
Hayvan hırsızlarına suçüstü
Hayvan hırsızlarına suçüstü
Galatasaray'da testler negatif
Galatasaray'da testler negatif
Hem suçlu hem güçlü!
Hem suçlu hem güçlü!

Bugün "Dünya Çevre Günü"

1972 yılında İsveç’in Stokholm kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda alınan bir kararla, 5 Haziran günü Dünya Çevre Günü olarak kabul edildi.

Bugün "Dünya Çevre Günü"

1972 yılında İsveç’in Stokholm kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda alınan bir kararla, 5 Haziran günü Dünya Çevre Günü olarak kabul edildi.

05 Haziran 2020 Cuma 14:09
2067 Okunma
Bugün "Dünya Çevre Günü"

Her birimizin aslında doğanın bir parçası olduğunu, birlikte bir bütün oluşturduğumuzu ve bunun karşılıklı bir uyum içinde yaşamayı gerektirdiğini gerçekten farkında mıyız? Evet, doğanın önemi bizlere küçüklüğümüzden beri anlatılıyor olabilir ya da okulda öğretmenlerimiz, çekirdek ailemizde anne ve babamız bizlere çevre bilinci aşılamaya önem vermiş olabilir ancak biz, büyüyüp de hayata karşı duruşumuzu, bakış açımızı belirledikten sonra bunu ne derecede içselleştirebildik, hiç sordunuz mu kendinize? Gelin, tam da bugün, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde doğayla ilişkimizi birlikte sorgulayalım.

Hani insanoğlu bir şeylerin değerini kaybetmeden anlamaz denir ya, bize sorarsanız konu doğa olunca durum tam da böyle. Doğa bizi sarıp sarmalayan, mükemmel bir güzellik. Hepimiz içimiz sıkıştığında kendimizi biraz temiz hava almak için dışarı atıyoruz, hafta sonları arkadaşlarımızla doğayla iç içe programlar yapmak için can atıyoruz, tatil olsa da huzur içinde yeşile değmenin tadına varayım diye düşünüyoruz. İşin üzücü yanı, doğanın her gün elimizden biraz daha kayıp gittiğini farkına varamıyoruz. Görmeye alıştığımız güzel doğa manzaralarının yerini kuraklaşan topraklar, belki de apartmanlar ve binalar alıyor; berrak sularına hayran olduğumuz denizler her geçen gün daha çok kirleniyor. Bugünlü tüketim ve üretim alışkanlıklarımızı devam ettirdiğimiz sürece nüfusun 2050 yılına geldiğimizde 10 milyara yakın olacağı ve bugünkü yaşamımızı sürdürmek için üç gezegene ihtiyacımız olacağı biliniyor. Sizce de illa o günün gelmesi mi gerekiyor, öncesinde farkına varmak mümkün değil mi? Bizce mümkün.

Mümkün diyoruz çünkü 1972’den bu yana etrafımız doğaya duyduğu saygıyı eyleme dönüştürmek isteyen ve harekete geçen güzel insanlarla dolu. Hem de dünyanın dört bir yanından! Evet, 1972’de Birleşmiş Milletler Örgütü, Stockholm’de 133 ülke ile bir araya gelerek Çevre Konferansı’nın toplanmasını sağladı. Konferans boyunca bireyler, genel olarak çevre kirliliğine ne gibi önlemler alınabileceğinden küresel ısınmaya, sürdürülebilir tüketimden deniz kirliliğine çok sayıda konu üzerine fikir üretildi. Konferansın sonunda 5 Haziran tarihinin “Dünya Çevre Günü” olarak kabul edilmesi sonucuna varıldı ve sürdürülebilir kalkınma, doğal kaynakların yenilenebilir bir biçimde kullanımı gibi önemli kararlar alındı. Bu kapsamda, Birleşmiş Millet Çevre Programı (UNEP) kuruldu ve ilk kez 1974 yılında, “Tek Bir Dünya” sloganıyla Dünya Çevre Günü kutlamaları yapıldı.

O tarihten bu yana, toplumun tüketim alışkanlıklarında değişim yaratmak isteyen milyonlarca insanın konuya destek vermeye devam ediyor. Aynı şekilde, zamanla kamuoyunun da duyarlılığının arttığını söylemek mümkün ancak maalesef ki zaman geçtikçe, doğa ile ilgili çözüme kavuşturulması gereken sorunlar büyüdü. Küresel iklim değişiklikleri, temiz suya erişim, giderek artan dünya nüfusu, nükleer enerji konusu, yeşil alanların tahribi derken nereden başlayacağımızı bilemez olduk. Oysa ki, en önemlisi doğru yerden başlamak değil, ne olursa olsun ‘bir yerden’ başlamak, inanın gerisi geliyor.

Her yıl 100’den fazla ülkede doğa ile ilgili evrensel bir farkındalık yaratma amacıyla sayısız etkinliğin gerçekleştirildiği Dünya Çevre Günü, yine her sene belli bir tema ve ev sahibi ülkenin desteğiyle gerçekleşiyor. Bu yılın teması her yıl yaklaşık 7 milyon insanın erken yaşta hayatını kaybetmesine sebep olan hava kirliliği, kutlamaların yapılacağı ülke ise Çin. Neden Çin derseniz, kendisi günümüzde giderek büyüyen yeşil enerji sektörü ile bir lider konumunda diyebiliriz. Dünyadaki elektrikli arabaların yarısı ve elektrikli otobüslerin %99’u Çin’de bulunuyor. Dolayısıyla 5 Haziran günü, Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde gerçekleşecek çeşitli etkinliklere ek olarak Çin’in daha sürdürülebilir bir doğanın yaratımına yönelik inovasyon çalışmalarını sergilemesi bekleniyor.

Unutmamalıyız, Dünya Çevre Günü gibi özel günler toplumların bir araya gelerek yeşil teknolojiler yaratmak ve yenilenebilir enerji konusunda ilerlemek gibi açılardan fikir üretmesi için; uyandığımız her yeni gün ise alışkanlıklarımızı değiştirerek doğaya yararlı bireyler olmamız için çok önemli. Bir şey satın alırken iki kez düşünmek ve gereksiz tüketmekten kaçınmak, suyu bilinçli kullanmak, tek kullanımlık plastikleri hayatımızdan mümkün olduğunca çıkararak alternatifler geliştirmek, örneğin alışverişe bez çantayla gitme alışkanlığı edinmek veya matara kullanmaya başlamak, geri dönüşüm yapmak, çıkardığımız atıkları yeniden değerlendirmenin yollarını araştırmak ve çok daha fazlası doğaya saygımızı eyleme dönüştürmenin ve doğanın müthiş güzelliğini korumanın yolları. Sizce de gelecek kuşaklara daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için harekete geçmenin zamanı gelmedi mi? (İrem Bali)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Hem çevreci hem nükleer karşıtı olunmaz'
'Hem çevreci hem nükleer karşıtı olunmaz'
Uydu vericisi takılı küçük akbaba doğaya salındı
Uydu vericisi takılı küçük akbaba doğaya salındı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, City Air Projesi ile 31 ilin temiz hava eylem planını yenileyecek
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, City Air Projesi ile 31 ilin temiz hava eylem planını yenileyecek
Tetra Pak, Dünya Çevre Günü’nde atıkların ayrıştırılmasına dikkat çekiyor
Tetra Pak, Dünya Çevre Günü’nde atıkların ayrıştırılmasına dikkat çekiyor
Avdan Termik Santrali projesi iptal edildi
Avdan Termik Santrali projesi iptal edildi
1 milyon tür yok oluyor! Çözüm: Doğa ile uyumlu yaşamak
1 milyon tür yok oluyor! Çözüm: Doğa ile uyumlu yaşamak
İzmir’in meşe ormanları yeniden yeşeriyor
İzmir’in meşe ormanları yeniden yeşeriyor
Bursa’da ilginç görüntü...Görenler hortum zannetti
Bursa’da ilginç görüntü...Görenler hortum zannetti
Duyarlı öğretmenden yavru martıya şefkat eli
Duyarlı öğretmenden yavru martıya şefkat eli
Batman’da doğaya bin keklik bırakıldı
Batman’da doğaya bin keklik bırakıldı
Gemlik’te binlerce çiçek toprakla buluşuyor
Gemlik’te binlerce çiçek toprakla buluşuyor
Samsun çiçek açtı
Samsun çiçek açtı
Prof. Dr. Başkaya: "Kırsal alanlara doğru yerleşimler, insanlarla yılanların karşılaşma ihtimalini artırdı"
Prof. Dr. Başkaya: "Kırsal alanlara doğru yerleşimler, insanlarla yılanların karşılaşma ihtimalini artırdı"
600 yıllık anıt ağacı ziyaretçilerini bekliyor
600 yıllık anıt ağacı ziyaretçilerini bekliyor
Deniz kaplumbağaları Mersin sahillerine yumurta bırakmaya başladı
Deniz kaplumbağaları Mersin sahillerine yumurta bırakmaya başladı
Türkiye gündemine oturmuştu: O dereden numune aldılar
Türkiye gündemine oturmuştu: O dereden numune aldılar
Türkiye’nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı Muş’ta görüldü
Türkiye’nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı Muş’ta görüldü
Siirt’te 55 bin yavru pullu sazan balığı gölete bırakıldı
Siirt’te 55 bin yavru pullu sazan balığı gölete bırakıldı
Birçok kuş türünün yaşadığı sazlık alan alev alev yandı
Birçok kuş türünün yaşadığı sazlık alan alev alev yandı
Ardahan’da yaz ve kış bir arada
Ardahan’da yaz ve kış bir arada

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim