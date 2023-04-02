Buğdayda rekolteyi yağacak yağmurlar belirleyecek

Verimli topraklara sahip Adana’da son dönemlerde yağan yağmurun çiftçiyi buğdayla ilgili rahatlattığını belirten Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, ama rekoltenin ne olacağını önümüzdeki dönemlerde yağacak yağmurun belirleyeceğini söyledi.

Ülke genelinde olduğu gibi Adana’da da kurak geçen kış nedeniyle tarlarına buğday eken çiftçiler ürünlerinin yeterli su almadığından dolayı tedirginlik yaşadı. Son dönemde yağan yağmurlarla birlikte çiftçinin biraz da olsa yüzü güldü. Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, tarımla ilgili son durum hakkında bilgi verdi.

“Rekolteyi yağacak yağmur belirleyecek”

Ciddi bir kuraklığın söz konusu olduğu buğdayla ilgili tedirgin olduklarını ifade eden Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir,” Kökleri çektiğimizde çok ciddi su ihtiyacı vardı. Fakat son dönemlerde yağan yağmurlar bizi rahatlattı buğdayla ilgili. Ama rekoltenin ne olacağıyla ilgili önümüzdeki dönemlerdeki yağmurun gidişatı belirleyecek. Dönemsel anlamda bitkinin kendisinin beklediği yağmurlar ne zaman, ne kadar yağar onunla ilgili bitkinin gelişmesiyle ilgili oluşacak olan durum rekolteyi belirleyecek” dedi.

“Son yağmurlar buğdaya hayat verdi”

Önümüzdeki yağmurların dönüm birimden alacakları tonajı belirleyeceğini aktaran İncekifir,”Biraz önce söylediğim gibi ciddi bir kuraklık söz konusuydu. Bakın şimdi örnek olarak gösterebilirim. Buğdayda çok ciddi yağmur yağmasına rağmen kökler daha yeni . Kök yeni bakın toprak hala ciddi biraz su istiyor. Bakın yani yeni yeni ıslanmaya başladı. Kökler gördüğünüz gibi. Biz bunu bu yağmurlardan önce çekemiyorduk. Çektiğimizde de çok kuru bir şekilde şu ıslaklığı, bu nem oranı yoktu. Şimdi bu bir şekilde hayat verdi buğdaya yağmurlar oldukça iyi geldi” şeklinde konuştu.

“Buğday için bundan sonraki yağmurlar çok önemli”

İncefikir, ”Bunun bir şekilde kendi gelişimini burada gördüğünüz gibi başaklarında daha dolgun daha iyi bir seviyeye gelmesi için bundan sonraki yağmurların çok önemli olduğunu söylüyoruz. Bu yağmurlar da üç ayda yağacak yağmurun bir günde yağması anlamında değil. Zaman zaman periyodik bitkinin istediği kadar bu şekilde daha da rekoltenin artmasına neden olacak. Türkiye’de 20-22 milyon ton arasında bir rekoltemiz oluyor. Bu mevsimler kuraklığa bağlı olarak zaman zaman 17 ile 18 milyon tona da düşebiliyor, Türkiye rekoltesi. Adana zaten 750 bin ile 800 bin ton arasında gidip geliyor. Eğer yağmurlar devam ederse mevsimsel bir anormallik olmazsa sıcaklarda da yağmurda da bizim beklentimiz bu bahsettiğimi tonajlar, rekolteler düzeyinde” ifadelerini kullandı.