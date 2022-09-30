Buğday üretiminde rekor kırılan Sivas’ta yeni sezona hazırlık başladı

Buğday üretiminde rekor kırılan Sivas’ta yeni sezon ekimi için hazırlara başlandı.

Sivas’ta bu yıl buğday çiftçilerin yüzünü güldürdü. Sivas genelinde hasat edilen 800 bin ton buğdayla rekor kırıldı. Ambarlara sığmayan mahsuller saklanmak üzere toprakların altına gömüldü. Bereketli geçen hasadın ardından yeni ekim dönemi için hazırlıklara başlayan çiftçiler, önümüzdeki yıl da verimli bir hasat sezonu geçirmeyi umut ediyor. Hasat edilen buğdaylar, değirmenlerde tohumluk olarak elenerek, ardından ekime hazır hale getiriliyor. Karamehmetoğlu köyünde çiftçilik yapan Mustafa Korkmaz, güzel bir sezon geçirdikleri için mutlu olduklarını söyleyerek, elde ettiği buğdayın bir kısmını tohumluk olarak elettiğini söyledi.

“Üretelim ki devletimiz destek olsun”

Korkmaz, Sivas’ta bu sene buğday rekoltesinde rekor kırdıklarını ve üretmeye devam edeceklerini söyleyerek, “Yeni rekorların başlangıcı için buğdaylarımızı tohumluk olarak eletmeye geldik. Tohumlar elendikten sonra ekim ayının 1’inde ekime başlayacağız. Aşamaları ise ilk başta burada tohumu eletip ilaçlatıyoruz. Daha sonradan tarlaları sürerek tohum yatağı hazırlıyoruz. Mibzerler ile tohumu ekip gübreliyoruz. 180 dekar bir alan ekiyorum, geçen sene kullandığım gübreden daha kaliteli bir gübre aldım. Mazot, gübre pahalı fakat biz toprağa hile yapmayalım ki toprakta bize hile yapmasın. Biz üretmeye devam edelim ki devletimiz de bize destek olmaya devam etsin. Biz tarlamıza, ekinimize, gübremize hile yapmazsak Allah’ta bizim nasıl çalıştığımızı, emek verdiğimizi görür ve onun karşılığında da mahsul olarak verir” şeklinde konuştu.