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BUDO’da bazı seferler iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bazı seferleri Marmara Denizi’ndeki olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi.

Çevre 13.10.2021, 09:43
BUDO’da bazı seferler iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bazı seferleri Marmara Denizi’ndeki olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi.

BUDO’da iptal edilen seferler şöyle:

07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi

10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

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