Son Dakika
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘siyasi cinayetler işlenebileceği’ iddiaları üzerine resen soruşturma başlattı
BUDO’da bazı seferler iptal edildi
Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bazı seferleri Marmara Denizi’ndeki olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi.
Çevre 13.10.2021, 09:43
Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bazı seferleri Marmara Denizi’ndeki olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi.
BUDO’da iptal edilen seferler şöyle:
07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi
10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi