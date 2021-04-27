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BUDO seferlerine ara verilecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerine sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla 30 Nisan Cuma tarihinden 17 Mayıs tarihine kadar ara verilecek.

Çevre 27.04.2021, 23:36
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BUDO seferlerine ara verilecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerine sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla 30 Nisan Cuma tarihinden 17 Mayıs tarihine kadar ara verilecek.

BUDO’dan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Kararnamesince 26 Nisan 2021 tarihinde alınan şehirler arası sokağa çıkma yasakları kapsamında 30 Nisan Cuma tarihinden 17 Mayıs Pazartesi tarihine kadar BUDO seferlerimize ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
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