’Budama’ diye ağaçları ortadan kestiler

Elazığ’da dallarının elektrik tellerine değmesi nedeni ile elektrik dağıtım şirketi tarafından ağaçların ortadan kesilmesi, vatandaşların tepkisine neden oldu.

Elektrik dağıtım şirketi, Elazığ merkez Çatalçeşme Mahallesi’nde, dalların elektrik tellerine değmesi nedeni ile budama çalışması başlattı. Bölgeye giden ekiplerin ağaçları ortadan ikiye kesmesi, çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, ağaçların gövdesine kadar budanmasının son derece yanlış bir uygulama olduğunu belirtti.