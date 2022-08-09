Budaklı Kaplıcası eski haline getirildi

Kışın at ve mandaların sıcak suda yüzmesiyle ünlenen Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyündeki kaplıcanın etrafına örülen duvarlar tepkiler üzerine iş makinalarıyla yıkıldı.

Yurtiçi ve yurtdışından birçok fotoğraf sanatçısının akın edip çekim için sıraya girdiği, hatta Huawei markasının cihaz tanıtım reklam filminde yer verdiği Budaklı Kaplıcasının etrafına geçtiğimiz günlerde duvar örülmüştü. Yapılan çalışmanın kaplıcanın doğallığını bozduğunu öne süren fotoğraf sanatçıları ve vatandaşlar ise olaya tepki göstermişti.

Gerek sosyal medyada ve gerekse il genelinde artan tepkiler üzerine Bitlis Valiliği konuyla ilgili çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalar neticesinde kaplıca etrafına örülen duvarlar yıkılarak alan iş makineleriyle yeniden eski haline getirildi.