Buca Radikal Anadolu Lisesi öğrencilerinden hayvan sevgisi

Özel Buca Radikal Anadolu Lisesi öğrencileri, Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde Buca Hayvan Rehabilitasyon Merkezinde bulunan hayvanları ziyaret ederek sevgi aşıladılar.

Eğitim hizmetlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk faaliyetleri de dikkat çeken Radikal Eğitim Kurumları, Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde hayvan barınağı ziyareti düzenledi. Özel Buca Radikal Anadolu Lisesi öğrencileri, Buca Hayvan Rehabilitasyon Merkezinde koruma altında tutulan sokak hayvanlarını ziyaret etti. Hayvanları besleyerek kucaklarına alıp seven öğrenciler, birlikte renkli görüntüler sergiledi.

Kurumdan yapılan açıklamada, "Bugün dünyanın neresinde olursak olalım insanın bir diğerine muhtaç olduğunu söylemek su götürmez bir gerçek. Nitekim şöyle diyordu Mahatma Gandhi: ’Bir milletin büyüklüğü ve ahlaki gelişimi, hayvanlara olan davranış biçimi ile değerlendirilir.’ Öğrencilerimiz ile birlikte Buca Hayvan Rehabilitasyon Merkezine gidip birlikte yaşamanın ve bizden olmayanı da sevebilmenin önemini yerinde yaşayarak hissettik. Hep birlikte güzel bir geleceğin inşa edilmesi umuduyla." denildi.