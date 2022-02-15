banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Barış Pehlivan ile Murat Ağırel tahliye edildi
Barış Pehlivan ile Murat Ağırel tahliye edildi
Murat Sancak PFDK’ya sevk edildi
Murat Sancak PFDK’ya sevk edildi
TAV 45 milyon avro net kâr açıkladı
TAV 45 milyon avro net kâr açıkladı
Erick Pulgar:
Erick Pulgar: "Sezon sonu İtalya’ya döneceğim"

Bu tesisteki çöpler enerjiye dönüşecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Doğu Bölgesi Entegre Katı Bertaraf Tesisinde ilk biyogaz tankının devreye alınmasıyla enerji üretimi başlarken, yılsonuna kadar yaklaşık 75 bin konutun tüketimine eş değer 12 megavat enerji üretimi sağlanacak. Çevreye değer, ekonomiye güç katan tesisi basın mensuplarına gezdiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hamasi nutuklarla çevreci olunamayacağını, daha sağlıklı bir gelecek için bu tür yatırımlara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Çevre 15.02.2022, 11:03
Bu tesisteki çöpler enerjiye dönüşecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Doğu Bölgesi Entegre Katı Bertaraf Tesisinde ilk biyogaz tankının devreye alınmasıyla enerji üretimi başlarken, yılsonuna kadar yaklaşık 75 bin konutun tüketimine eş değer 12 megavat enerji üretimi sağlanacak. Çevreye değer, ekonomiye güç katan tesisi basın mensuplarına gezdiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hamasi nutuklarla çevreci olunamayacağını, daha sağlıklı bir gelecek için bu tür yatırımlara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Küresel ölçekte en önemi çevre sorunlarının başında gelen iklim değişikliğiyle mücadele konusunda yerel ölçekte önemli adımlar atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji kaynaklarına bir yenisini daha ekledi. Bursaray istasyonları ile hizmet binalarının çatısını birer güneş enerjisi santraline dönüştürmeye başlayan, Yenikent Katı Atık Depolama sahasında metan gazından, BUSKİ su depolarının girişlerine kurulan HES’ler vasıtasıyla da sudan enerji üreten Büyükşehir Belediyesi, Doğu Bölgesi Entegre Katı Bertaraf Tesisinde de enerji üretimine başladı. Yap-işlet-devret yöntemiyle hayata geçirilen ve yılsonuna kadar toplamda 40 milyon dolarlık yatırımın yapılacağı Doğu Bölgesi Entegre Katı Bertaraf Tesisinde ilk biyogaz tankının devreye alınmasıyla enerji üretimi başlarken, yılsonuna kadar yaklaşık 75 bin konutun tüketimine eş değer 12 megavat enerji üretimi sağlanacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, depolama sahasına gidecek atıkları yüzde 75 oranında azaltarak çevreye değer katacak ve enerji üretimiyle de ekonomiye güç kazandıracak tesisleri, basın mensuplarına gezdirdi. İnceleme gezisine Başkan Aktaş yanı sıra İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile yatırımı üstlenen Doğanlar Holding bünyesindeki Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Doğan da katıldı. Bursa’da günlük kişi başına 1.1 kilogram evsel atık oluştuğunu ve her gün ortaya çıkan 3 bin 500 ton atığın bertaraf edilmesinin çok ciddi bir iş olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, bu atıkları çöp olarak değil, ham madde olarak gördüklerini söyledi. İnegöl Belediye Başkanlığı döneminde vahşi depolama sahasından düzenli depolama sahasına geçiş sürecinde yaşadığı zorlukları anlatan Başkan Aktaş, ilçe belediyesinin sorumluluğunda olmamasına rağmen 2011 yılında başlattıkları süreçte yatırımın yüzde 45’lik kısmını Çevre Bakanlığı’ndan sağlayarak bu düzenli depolama sahasını İnegöl’e kazandırdıklarını açıkladı.

“İklim değişikliği, küresel ısınma, çevreyi korumalıyız” gibi sadece hamasi nutuklarla çevreci olunamayacağını ifade eden Başkan Aktaş, kentlerin geleceğe sağlıklı bir şekilde taşınması için bu tür yatırımlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilen projeye yılsonuna kadar toplamda 40 milyon dolarlık ciddi bir yatırım yapılacağını ifade eden Başkan Aktaş, “Proje tamamlandığında 90 bin hanenin ihtiyacı olan elektrik üretimini karşılamış olacağız. Benzer bir tesisi batı bölgesi için de planlıyoruz. O konuyla ilgili detayları da kamuoyu ile paylaşacağız. İddia ediyorum; Bursa Büyükşehir Belediyesi 81 il arasında bu konuda örnek yatırımları yapan belediyelerden bir tanesi olacak. Günlük bin 200 ton çöpü işleyecek kapasitedeki tesisimizin çevresinde 1 dönümlük alanda orkide ve manolya bahçeleri kuracağız. Yine gübre üretimiyle alakalı burada bir altyapı oluşturacağız. Yıldırım, Gürsu, Kestel, Gemlik, Orhangazi, İnegöl, Yenişehir ve İznik’ten getirilen hammaddeyi burada değerlendireceğiz. İlk etapta sahaya giden atık miktarı yüzde 50, yatırım tamamlandığında da yüzde 75 oranında azalmış olacak. Şu an bir tankımız devrede. Yılsonuna kadar 5 tankımız devreye girmiş olacak ve organik atıktan enerji üretim kapasitesi yaklaşık 12 megavat saate ulaşacak. Bu 75 bin konuta eşdeğer enerji üretimi demek. Çevreye duyarlı bir belediye olmak bizim önceliğimiz” diye konuştu.

Yılda 7 stat çöp

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma, Kontrol ve İklim Değişikliği Dairesi Başkanı Yıldız Odaman Cindoruk da Bursa’da uyguladıkları atık yönetim sistemi hakkında bilgiler verdi. Türkiye genelinde atıkların yüzde 85’inin düzenli depolamaya tabi tutulduğunu ifade eden Cindoruk, geri kazanım, kaynağında ayrıştırma, atıklardan hammadde ve enerji üretimi gibi entegre tesislerin giderek önem kazandığını söyledi. Kişi başı atık üretiminin giderek arttığını, 2000’li yılların başında 800 gram olarak hesaplanan atık miktarının bugün 1.1 kilograma çıktığını ifade eden Cindoruk, “Bizim 3 bin 500 ton olan atık miktarımızın normal projeksiyonda 2035’te 5 bin 500 tona ve 2050’de 8 bin 900 tonlara çıkması bekleniyor. Günlük 3 bin 500 ton çöp demek, yani bir yılda 7 stadyumu doldurmuş oluyoruz. Bizim arazilerimiz çok kıymetli. Büyük alanları depolama sahası olarak kullanmak sıkıntılı. Bu nedenle biz atıklarımızı azaltıp, hammadde ve enerjiye dönüştürmek zorundayız” dedi.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 25 41
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 23 48
2. Ümraniye 23 46
3. Erzurumspor 23 42
4. Eyüpspor 22 40
5. Bandırmaspor 23 39
6. İstanbulspor 22 39
7. Samsunspor 22 35
8. Adanaspor 23 33
9. Manisa Futbol Kulübü 23 29
10. Gençlerbirliği 23 29
11. Boluspor 21 28
12. Keçiörengücü 23 28
13. Tuzlaspor 21 27
14. Kocaelispor 23 27
15. Menemen Belediyespor 23 27
16. Bursaspor 22 24
17. Altınordu 23 22
18. Denizlispor 23 21
19. Balıkesirspor 22 11
Takımlar O P
1. Manchester City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 25 41
5. M. United 24 40
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 23 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 23 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 24 28
14. Elche 24 26
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 24 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 23 11