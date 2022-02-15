Bu tesisteki çöpler enerjiye dönüşecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Doğu Bölgesi Entegre Katı Bertaraf Tesisinde ilk biyogaz tankının devreye alınmasıyla enerji üretimi başlarken, yılsonuna kadar yaklaşık 75 bin konutun tüketimine eş değer 12 megavat enerji üretimi sağlanacak. Çevreye değer, ekonomiye güç katan tesisi basın mensuplarına gezdiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hamasi nutuklarla çevreci olunamayacağını, daha sağlıklı bir gelecek için bu tür yatırımlara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Küresel ölçekte en önemi çevre sorunlarının başında gelen iklim değişikliğiyle mücadele konusunda yerel ölçekte önemli adımlar atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji kaynaklarına bir yenisini daha ekledi. Bursaray istasyonları ile hizmet binalarının çatısını birer güneş enerjisi santraline dönüştürmeye başlayan, Yenikent Katı Atık Depolama sahasında metan gazından, BUSKİ su depolarının girişlerine kurulan HES’ler vasıtasıyla da sudan enerji üreten Büyükşehir Belediyesi, Doğu Bölgesi Entegre Katı Bertaraf Tesisinde de enerji üretimine başladı. Yap-işlet-devret yöntemiyle hayata geçirilen ve yılsonuna kadar toplamda 40 milyon dolarlık yatırımın yapılacağı Doğu Bölgesi Entegre Katı Bertaraf Tesisinde ilk biyogaz tankının devreye alınmasıyla enerji üretimi başlarken, yılsonuna kadar yaklaşık 75 bin konutun tüketimine eş değer 12 megavat enerji üretimi sağlanacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, depolama sahasına gidecek atıkları yüzde 75 oranında azaltarak çevreye değer katacak ve enerji üretimiyle de ekonomiye güç kazandıracak tesisleri, basın mensuplarına gezdirdi. İnceleme gezisine Başkan Aktaş yanı sıra İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile yatırımı üstlenen Doğanlar Holding bünyesindeki Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Doğan da katıldı. Bursa’da günlük kişi başına 1.1 kilogram evsel atık oluştuğunu ve her gün ortaya çıkan 3 bin 500 ton atığın bertaraf edilmesinin çok ciddi bir iş olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, bu atıkları çöp olarak değil, ham madde olarak gördüklerini söyledi. İnegöl Belediye Başkanlığı döneminde vahşi depolama sahasından düzenli depolama sahasına geçiş sürecinde yaşadığı zorlukları anlatan Başkan Aktaş, ilçe belediyesinin sorumluluğunda olmamasına rağmen 2011 yılında başlattıkları süreçte yatırımın yüzde 45’lik kısmını Çevre Bakanlığı’ndan sağlayarak bu düzenli depolama sahasını İnegöl’e kazandırdıklarını açıkladı.

“İklim değişikliği, küresel ısınma, çevreyi korumalıyız” gibi sadece hamasi nutuklarla çevreci olunamayacağını ifade eden Başkan Aktaş, kentlerin geleceğe sağlıklı bir şekilde taşınması için bu tür yatırımlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilen projeye yılsonuna kadar toplamda 40 milyon dolarlık ciddi bir yatırım yapılacağını ifade eden Başkan Aktaş, “Proje tamamlandığında 90 bin hanenin ihtiyacı olan elektrik üretimini karşılamış olacağız. Benzer bir tesisi batı bölgesi için de planlıyoruz. O konuyla ilgili detayları da kamuoyu ile paylaşacağız. İddia ediyorum; Bursa Büyükşehir Belediyesi 81 il arasında bu konuda örnek yatırımları yapan belediyelerden bir tanesi olacak. Günlük bin 200 ton çöpü işleyecek kapasitedeki tesisimizin çevresinde 1 dönümlük alanda orkide ve manolya bahçeleri kuracağız. Yine gübre üretimiyle alakalı burada bir altyapı oluşturacağız. Yıldırım, Gürsu, Kestel, Gemlik, Orhangazi, İnegöl, Yenişehir ve İznik’ten getirilen hammaddeyi burada değerlendireceğiz. İlk etapta sahaya giden atık miktarı yüzde 50, yatırım tamamlandığında da yüzde 75 oranında azalmış olacak. Şu an bir tankımız devrede. Yılsonuna kadar 5 tankımız devreye girmiş olacak ve organik atıktan enerji üretim kapasitesi yaklaşık 12 megavat saate ulaşacak. Bu 75 bin konuta eşdeğer enerji üretimi demek. Çevreye duyarlı bir belediye olmak bizim önceliğimiz” diye konuştu.

Yılda 7 stat çöp

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma, Kontrol ve İklim Değişikliği Dairesi Başkanı Yıldız Odaman Cindoruk da Bursa’da uyguladıkları atık yönetim sistemi hakkında bilgiler verdi. Türkiye genelinde atıkların yüzde 85’inin düzenli depolamaya tabi tutulduğunu ifade eden Cindoruk, geri kazanım, kaynağında ayrıştırma, atıklardan hammadde ve enerji üretimi gibi entegre tesislerin giderek önem kazandığını söyledi. Kişi başı atık üretiminin giderek arttığını, 2000’li yılların başında 800 gram olarak hesaplanan atık miktarının bugün 1.1 kilograma çıktığını ifade eden Cindoruk, “Bizim 3 bin 500 ton olan atık miktarımızın normal projeksiyonda 2035’te 5 bin 500 tona ve 2050’de 8 bin 900 tonlara çıkması bekleniyor. Günlük 3 bin 500 ton çöp demek, yani bir yılda 7 stadyumu doldurmuş oluyoruz. Bizim arazilerimiz çok kıymetli. Büyük alanları depolama sahası olarak kullanmak sıkıntılı. Bu nedenle biz atıklarımızı azaltıp, hammadde ve enerjiye dönüştürmek zorundayız” dedi.