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Bu tesis kuraklıktan etkilenen tarım arazilerine can suyu olacak

Türkiye’nin birçok ilinde kar etkisini gösterirken Kırıkkale’de ise yağışların mevsim normallerinin altında olması sebebiyle kuraklık tehlikesi yaşanıyor. Kuraklığın etkisini azaltmak için Delice ilçesinde kurulan arıtma tesisinde arıtılan su, tarım arazilerine can suyu olacak.

Çevre 21.01.2022, 10:04
Bu tesis kuraklıktan etkilenen tarım arazilerine can suyu olacak

Türkiye’nin birçok ilinde kar etkisini gösterirken Kırıkkale’de ise yağışların mevsim normallerinin altında olması sebebiyle kuraklık tehlikesi yaşanıyor. Kuraklığın etkisini azaltmak için Delice ilçesinde kurulan arıtma tesisinde arıtılan su, tarım arazilerine can suyu olacak.

Türkiye’nin büyük bir bölümü kar yağışının etkisi altına girerken Kırıkkale’de ise kuraklık tehlikesi yaşanıyor. Yağışların mevsim normallerinin altında olması, tarım arazileri ve akarsular büyük oranda etkilendi. Kızılırmak Nehrini besleyen ve bölgenin önemli su kaynaklarından Delice ırmağında da su seviyesi kuruma noktasına geldi. Su kaynaklarının azalması sebebiyle çiftçiler, kuraklık karşısında tedirginlik yaşıyor. Bölgede yaşanan kuraklık tehlikesine karşı önlem almaya çalışan Delice Belediyesi ise 6 milyon liralık bütçe ile kurduğu arıtma tesisinde arıtılan temiz suyu tarım arazisinde kullanıma sunacak. Stabil hale getirilmiş çamurdan da elde edilecek yüksek verimli organik gübreler tarımsal ekonomiye kazandırılacak.

Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Delice ırmağı Kızılırmak’ın en büyük kolu olduğunu ifade ederek, son yıllarda yaşanan kuraklık sebebiyle suda eksilme olduğunu söyledi.

"Irmak neredeyse bitme aşamasında"

Delice ırmağının kuruma noktasına geldiğini dile getiren Özdem, "Şuanda bizim çocukluğumuzda yüzmeyi öğrendiğimiz Delice ırmağımız neredeyse bitme aşamasına geldi. Buda şimdi ilçemizde yaşayan gençlerimiz adına ve aynı zaman da çevre duyarlılığı adına kötü bir örnek teşkil etmektedir" dedi.

"Tarımda da kullanılabilir bir sudur"

SUKAP projesi kapsamında Atık Su Arıtma Tesisini kurduklarını belirterek, saniyede 15 litre arıtılmış halde akan suyun tarımda kullanılacağını aktaran Özdem, şunları kaydetti:

“Bu tesisi kurmamızdaki amaç kanalizasyon suyumuzu tamamen temizletmek temiz bir şekilde de Delice ırmağına bırakmak. Ama asıl amaç ve gayemiz son yıllarda yaşanan Türkiye’deki kuraklık sebebiyle de burada saniyede 10 ile 15 litre arasında temiz suyumuz çıkmaktadır. Bunun laboratuvar çalışmaları yapıldı. Tarımda da kullanılabilir bir sudur. İnşallah hedefimiz düz Delice ovası diye adlandırdığımız noktayı sulamaktır. Burada büyük oranda bahçeliklerimizde sebze ve meyve yetiştirilmektedir. Buradan elde ettiğimiz suyu İnşallah tarıma kazandırmış olacağız."

"Ekonomiye katkı sağlayacağız"

Özdem, "Çiftçilerimize bu suyu vermekle birlikte üretimin rekoltesini de artırmış olacağız. Böylelikle de ilçe ekonomisine ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağız. Ben bu vesile ile Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bize vermiş olduğu destekten ötürü teşekkür ediyorum. Çevre Bakanımıza Kırıkkale Milletvekilimiz Ramazan Can’a ve İller Bankasının değerli çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Gübreleri çiftçilere ücretsiz vereceğiz"

Arıtma Tesisinden elde edilecek gübreleri de çiftçilere ücretsiz vereceklerini anlatan Özdem, "İnşallah arıtmamıza gelen kanalizasyon suyu orada arıtıldıktan sonra damıtma yöntemi ile çökerti halinde gelen posasını da torbalayacağız. Torbalamış olarak aldığımız çökeltiyi gerek tarımda gübre olarak gerekse de bunu sıkıştırma yöntemi ile de yakıt olarak da kullanabileceğiz. Buda bizim için geri dönüşüm kazancı olmuş olacak. Biz buradaki çıkan posalarımızı çiftçilerimize ücretsiz vereceğiz” şeklinde konuştu.

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