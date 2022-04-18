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Bu sokaktan araç geçince her yer toz içinde kalıyor

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir sokakta asfalt olmaması sebebiyle her araç geçişinde etrafı toz kaplıyor. Sokak üzerinde evleri olan vatandaşlar, camlarını gönül rahatlığıyla açamamaktan ve komşularıyla oturup sohbet edememekten yakınıyor.

Çevre 18.04.2022, 11:49
Bu sokaktan araç geçince her yer toz içinde kalıyor

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir sokakta asfalt olmaması sebebiyle her araç geçişinde etrafı toz kaplıyor. Sokak üzerinde evleri olan vatandaşlar, camlarını gönül rahatlığıyla açamamaktan ve komşularıyla oturup sohbet edememekten yakınıyor.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Cumaköy Mahallesi 3317 Sokak üzerinde asfalt olmaması sebebiyle araç geçişlerinde bir anda tüm sokağı toz kaplıyor. Yarısına kadar asfaltlanan, ancak diğer yarısı asfaltsız olan yol üzerinde yaşayan vatandaşlar, toz girmesin diye evlerinin camlarını gönül rahatlığıyla açamıyor. Komşularıyla bahçede oturup sohbet edemediklerinden yakınan vatandaşlar, yetkililerden destek bekliyor.

"Tek isteğimiz yolun yapılması"

Cumaköy Mahallesi sakinlerinden Celal Gül, tek isteklerinin yolun yapılması olduğunu ifade ederek, "Ben Gümüşhane’den 1995 yılında gelerek buraya evimi yaptım. Yol yoktu. Rahmetli Alaettin Kurt buraya yol yaptı. Kendisi vefat ettikten sonra yol bu şekilde kaldı ve devamı gelmedi. Biz de bu ıstırabı çekiyoruz. Burası bir mahalle oldu artık, 62 seçmeni var. Ne kadar talep ettiysek, bu yola bakım olmadı. Misafirimiz geliyor, kapıda oturamıyoruz, camı açamıyoruz. Bize hizmet eden yok, bu işin Türkçesi bu. Çok sıkıntımız var. Yazın tozdan, kışın çamurdan çocuklarımız okula giderken zorlanıyor. Yolun yarısına kadar asfalt oldu, yarısından sonra asfalt olmadı. Çamaşır yıkayıp, dışarıya asamıyoruz. Camı açsak toz olduğu gibi eve doluyor. Tırlar geçiyor buradan. En ufak yürüyüşü bile toz oluyor. Ağır vasıta araçların köyün içinden geçirmiyorlar, buradan geçiyorlar. Bu sıkıntıyı biz çekiyoruz. Tek ricamız bu yolun yapılması tozdan ve çamurdan kurtulalım bu millet de rahat gidip gelsin’’ dedi.

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