Bu pota herkese kazandırdı

Zonguldak’ta Çevre Haftası dolayısıyla düzenlenen şenlikler büyük ilgi gördü. 7’den 70’e herkes şenliklerde yarışmalara katılanlar kıyasıya mücadele verdi. Yarışmalarda ve oyunlarda başarı elde edenler ödüllendirildi.

1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri Öğretmenevi önünden yürüyüşle başlayarak Kozlu Sahili’nde devam etti. Türkiye geneli eş zamanlı ilk adım çevre yürüyüşü ile başlayan etkinliğe bando takımı da renk kattı. Kent Konseyi "Çevreyi Temizleyenler için Gönüllüyüz" etkinliği ve sıfır atık defilesiyle şenlikte yerini aldı.

Katılımcılar yürüyüşün ardından Şaban Bilgin Parkı’nda doyasıya eğlendi. Hem miniklere hem de ebeveynlere yönelik hazırlanan yarışmalarla Çevre Haftası’nın önemine dikkat çekildi.

Sıfır atık potasıyla çevreyi korudular

Şenliklerin en dikkat çeken bölümü ise sıfır atık potası oldu. Plastik atıkları potadan geçirmeyi başaranlar ödüllendirildi. Potadan geçen plastik atık ise geri dönüşüm kutusunda birikti. Ortaokul ve liselere yönelik sıfır atık temalı iki kategorili resim yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi. Programda taş boyama, mini golf, badminton, curling, yüz boyama, ahşap oyunları, matrak oyunları ile miniklerin ilgisini çekti. Programda ayrıca canlı müzik etkinliği de gerçekleştirildi.

Yarışma ve etkinliklere katılanlar hediye çarkını çevirerek çeşitli hediyeler kazanmış oldu. Çevre müfettişleri etkinliklerinde eğlenen miniklere sıcak hava dolayısıyla dondurma da ikram edildi.