Bu otobüste eğitim alan çocuklar atık malzemelerden kıyafet tasarladı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde belediye otobüsü, çocuklar için Mobil Atık Getirme ve Eğitim Merkezine (EKOBÜS) dönüştürüldü. Sıfır atık konusunda eğitim alan öğrenciler, atık malzemelerden kostüm yapıp defilede boy gösterdi.

Çayırova Belediyesi, çocukları çevre konusunda bilinçlendirmek ve eğitmek için önemli bir projeyi hayata geçirdi. Çevre konusunda farkındalık oluşturmak ve bilinçli nesiller yetiştirmek adına belediye otobüsü, Mobil Atık Getirme ve Eğitim Merkezine (EKOBÜS) dönüştürüldü. İçinde sıfır atık ürünleri, belediye çalışmalarını gösteren TV ve mini bir müze bulunan otobüs, okulları gezerek öğrencilere sıfır atık konusunda eğitimler veriyor.

Çevre eğitimi konusunda eğitim alan ilkokul öğrencileri için eğlenceli bir etkinlik düzenlendi. Atık malzemelerden tasarladıkları kıyafetleri defilede sergileyen öğrenciler, büyük alkış aldı. Defile, renkli görüntülere sahne oldu.

Öğrencileri bilinçlendirmek için eğitimlere devam edeceklerini söyleyen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Gelecek nesillere bırakılacak en büyük miras temiz çevredir. Doğaya dost ve bilinçli nesiller yetiştirmek adına belediye otobüsümüzü Mobil Atık Getirme ve Eğitim Merkezine dönüştürdük. İlçemizdeki tüm okullarımızı gezerek sıfır atık eğitimi veriyoruz" dedi.