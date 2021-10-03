Bu minare adeta kuraklık ölçer oldu

Sivas’ın Hafik ilçesinde bulunan Pusat Barajı’nda eski köy yerleşiminden kalan caminin minaresi adeta kuraklık ölçer oldu. Barajda suların çekilmesiyle minare gün yüzüne çıktı.

Sivas’ın Hafik ilçesine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta olan Pusat Barajı, inşaatının tamamlanmasıyla 2009 yılında su tutmaya başladı. Baraj Pusat köyünü sular altında bırakırken, köy başka bir bölgeye taşındı. Yıllardır sular altında olan ve tam dolu olduğunda sadece alem kısmı gözüken cami minaresinin büyük bir kısmı suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı. Kuraklığın etkili olduğu bölgede baraj suları çekilince su altındaki bazı yerleşim yerleri de gözle görülür hale geldi. Son yıllarda kuraklığın durumunu anlayabilmek için bölge halkı bu minareyi kullanıyor. Minareye bakanlar suyun azalıp çoğaldığını anlayabiliyor.

“Irmaklar kurudu”

Sevim Ünal, ırmakların kuruduğunu ifade ederek, “Her zaman gezmeye gelen arkadaşlarımın tavsiye ettiği, bana yeni kısmet olan yere geldik. Görüldüğü gibi çok güzel. Önceden bir köymüş, sular altında kalmış. Minaresi de sadece ortada kalmış. Tam gezilecek yerlerden biri olduğu için burayı seçtik. Kuraklık var. Hatta bizim köylerimizde falan ıramaklar kurudu. Baya bir su çekildi. Maalesef burada da var aynı şey. Yağışlar olsa daha iyi olacaktı ama maalesef ancak bu kadar kaldı. Bol bol fotoğraf çekildik. İlginç bir görüntüsü var” dedi.