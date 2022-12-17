Bu manzara görülmeye değer

Bolu’nun Mudurnu ilçesinin en yüksek tepesi olan Şeyhül İmran sisle kaplanan görüntüleri mest etti.

Mudurnu ilçesinde Şeyhül İmran tepesinden sisler altında kalan tarihi ilçe Mudurnu görüntülendi. İlçede sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis, öğle saatlerinde etkisini kaybetti. Sisle kaplanan ilçenin görüntüsü mest etti. Şeyhül İmran tepesine Abant’tan gelen tatilciler, buradaki Filibeli Hz. ve Şeyhül İmran Hz. türbesinde dua ediyorlar. Yüksek rakımdan dron ile havadan görüntülenen Mudurnu ve çevresinin manzarası ise görülmeye değer.