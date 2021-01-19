banner363

banner380

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Selena Gomez: Sosyal medya devleri kötülükten para kazanıyor
Selena Gomez: Sosyal medya devleri kötülükten para kazanıyor
Ekonomistler Merkez Bankası’ndan ne bekliyor?
Ekonomistler Merkez Bankası’ndan ne bekliyor?
Ankara'da sıcaklık eksi 17'ye düştü
Ankara'da sıcaklık eksi 17'ye düştü
Altın ne kadar oldu, Dolar ve Euro fiyatları ne?
Altın ne kadar oldu, Dolar ve Euro fiyatları ne?

Bu mahallenin tek suçu merkeze yakın olması

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Karagözler mahallesinde yaşayanlar, yıllardır gece saatlerinde şehir merkezinden getirilen ve bilinçsizce yol ve su kenarlarına, hatta tarım arazilerine dökülen çöplere isyan ediyor.

Çevre 19.01.2021, 11:31
2
Bu mahallenin tek suçu merkeze yakın olması

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Karagözler mahallesinde yaşayanlar, yıllardır gece saatlerinde şehir merkezinden getirilen ve bilinçsizce yol ve su kenarlarına, hatta tarım arazilerine dökülen çöplere isyan ediyor.

Eskişehir merkeze yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta olan Karagözler mahallesi sakinleri, belediye çöplüğüne para vermek istemeyen duyarsızların çevrelerine döktükleri atıklarda rahatsız. Araçlarla getirilenler dışında piknikçiler ve bazı duyarsız yerel halkın evsel atıklarını çevreye gelişi güzel bırakmaları bu kirliliği artırıyor. Bu durumdan, bölgede tarımla uğraşan çiftçileri, hayvanlarını merada otlatan çobanlar ve doğa içerisinde yürüyüş yapan insanları ciddi şekilde etkiliyor. Çiftçilerin arazilerini sulamak için kullandığı akarsuyun kirlenmesi ve toprağa karışan atıklar verimi düşürüyor. Meralarda otlayan, su içen hayvanların yuttukları çöp hayatlarına ya da karnındaki yavrularını kaybetmelerine neden oluyor. Öte yandan çevre kirliliğinin yanında görüntü kirliliğine de neden olan atıklar, şehir kargaşasından uzaklaşıp yürüyüş yapmak isteyen insanları da oldukça rahatsız ediyor.

“Dört dönemdir çözüm üretemedik”

Konuyla alakalı konuşan Karagöz Mahalle Muhtarı Ali Aksoy, dört dönemdir bu sorunun hat safhada olduğunu belirtti. Mahalle konumunun şehir merkezine yakın oluşunun bu sorunun ana sebeplerinden olduğunu ifade eden Aksoy, mahalle sakinlerinin bu atıklardan ciddi derecede zarar gördüğünün altını çizdi. Ali Aksoy; “Dört dönemdir bu sorunumuz var. Şehir merkezine yakın olmamız, piknikçilerin buraya sıkça gelmesi, bazı tadilat çöplerinin mahallemize getirilip yol kenarlarına atılması çok oluyor. Şehir merkezine çok yakın olduğumuz için inşaat çöplerini büyükşehir çöplüğüne değil getirip buraya döküyorlar. Çünkü belediye para alıyor, para vermemek için getirip yol kenarlarına hatta tarım arazilerimize, pancar tarlamıza, buğday tarlamıza döküyorlar. Kendi imkânlarımızla kaldırıyoruz, Tepebaşı Belediyesine haber veriyoruz. Sağ olsunlar yardımcı oluyorlar, ama önüne geçemiyoruz. Vatandaşımız duyarsız olduktan sonra resmi kurumlar ne yapsın. Bu çöpü atanların kendi kapısının önü de öyle bence, bu arkadaşlar düzgün arkadaşalar değiller” diye konuştu.

"Bu kirlilik su kaynaklarını de yok ediyor"

Eskişehir’den sıkça arkadaşlarıyla doğa yürüyüşleri ve bisiklet turuyla Karagöz mahallesine giden emekli öğretmen Rahime Çelen, atıkların çok rahatsız edici olduğunu söylerken önerilerde bulundu. Çelen; “Doğaya çok fazla çıkıyoruz, kamp kuruyoruz, yürüyüşler de yapıyoruz. Son yıllarda çok fazla çevre kirliliğine şahit oluyoruz, arabalarla gelip çöp atanlar, piknikçiler ya da buralarda oturan insanların evsel atıkları. Bu sadece yerler yakın yerler değil, merkeze 40 kilometre uzaklıktaki Kalabak köyünde kamp kurduğumuzda kamyonlarla inşaat atıklarını ormanın derinliklerine bırakıtılar. Bulunduğumuz nokta Karabayır bağları, bu dere yatağı yazın suyla doluydu, suların çekilmesiyle çöpler ortaya çıktı. Küresel iklim krizi nedeniyle su kaynaklarına çok daha fazla ihtiyacımız var. Su yatakları, dere kenarları hatta Eskişehir’de çeşmeden akan su olan Porsuğun, kenarları inanılmaz derecede kirletiliyor. Sadece kurumların değil, herkesin bu konuda bilinçli ve duyarlı olması gerekiyor” dedi.

“Başka bir dünyamız yok”

Geçmiş dönemde Çukurhisar ilçesinde belediye başkanlığı yapan ve son zamanlarda hayvancılıkla uğraşan Tahsin Vardar, çevreye saçılan çöplerin koyunları için hayati tehlike oluşturduğunun altını çizdi. Otlattığı meralarda bu atıkların hayvanlarının yemesi durumunda telef olabileceğini, hamile olanların ise düşük riski taşıdığını belirtti. Tahsin Vardar; “Moloz döküyorlar, çevreye saçılan poşetler var onları yiyen hayvanlar ölür zaten ama yapacak bir şey yok, gece geliyorlar döküp gidiyorlar, gündüz gelseler müdahile ederiz ama göremiyoruz. Burada yaşayanlar evsel atıklarını da döküyorlar, hâlbuki belediyenin döküm yerleri var, parasını verip atsalar daha iyi olur. Bu çevre bizim, başka bir dünyamız yok ama hiç dikkat etmiyorlar. Kimyasal maddeleri hayvanlar yediğinde kuzularını atıyorlar. Vakitten tasarruf aklı sıra, yakın çevredekiler gelip molozları döküp, gidiyorlar. Yazık günah yani, çöpler senelerce gitmiyor” diyerek konunun önemine değindi.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 18 38
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 18 33
5. Hatayspor 18 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Karagümrük 18 27
8. Trabzonspor 18 27
9. Antalyaspor 19 25
10. Malatyaspor 18 24
11. Sivasspor 18 23
12. Başakşehir 18 23
13. Konyaspor 18 22
14. Göztepe 18 22
15. Kasımpaşa 18 22
16. Rizespor 18 21
17. Gençlerbirliği 18 19
18. Kayserispor 18 16
19. Erzurumspor 19 16
20. Ankaragücü 18 15
21. Denizlispor 18 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 18 37
2. Man City 17 35
3. Leicester City 18 35
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. Chelsea 18 29
8. Southampton 18 29
9. West Ham 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 15 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 18 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12