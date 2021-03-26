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Bu ligin şampiyonu Galatasaray

Gaziantep’te, sigara izmaritlerinin yere atılmaması için başlatılan proje ile sigarasını içen taraftarlar üzerinde takım logolarının olduğu özel izmarit kutusuna atıyorlar.

Çevre 26.03.2021, 13:36
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Bu ligin şampiyonu Galatasaray

Gaziantep’te, sigara izmaritlerinin yere atılmaması için başlatılan proje ile sigarasını içen taraftarlar üzerinde takım logolarının olduğu özel izmarit kutusuna atıyorlar.

Şahinbey Belediyesi tarafından tarihi kültür yolu üzerine koyulan özel izmarit kutusuna Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Gaziantep FK’nın armaları yerleştirildi. Taraftar içtikleri sigaranın izmaritin tuttukları takımın bulunduğu göze atıyorlar. Şuana kadar kutuya en fazla Galatasaraylı taraftarlar izmarit atarken ikinciliği Beşiktaş, üçüncülüğü Fenerbahçe alırken Gaziantep FK ise son sırada yer aldı.

Şahinbey Belediyesi kutunun üzerine ‘Sizce hangi takım daha iyi’ sloganını yazarak taraftarları izmaritleri kutuya atılması için teşvik etti.
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