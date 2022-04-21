Bu leylek futbol sahasında martıların arasında dinlenmeyi yeğledi

Trabzon’da pek sık görülmeyen leylekler baharın gelmesiyle birlikte zaman zaman farklı yerlerde ortaya çıkarken, futbol sahasında martıların arasında görüntülenen bir leylek ilgi odağı oldu.

Baharın gelmesiyle leylekler, kışı geçirdikleri Afrika’nın çeşitli bölgelerinden Türkiye’ye dönüşleri Şubat ayının ortalarında başlarken, ilk gelenlerin yaşça büyük, deneyimli bireyler olduğu belirtildi.

Trabzon’da futbol sahasında martıların arasında görüntülenen bir leylek ilgi odağı olurken, leyleklerin Trabzon’a çok nadir uğradıkları kaydedildi.