Bu kış Eskişehir’in misafiri olacak

Eskişehir’de vatandaşlar tarafından bir sulama kanalında yaralı halde bulunan leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Eskişehir Şube Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünde tedavi altına alındı.

Eskişehir’in Yeşiltepe Mahallesi’nde yaşayan bazı vatandaşlar, sulama kanalının içinde hareketsiz duran bir leylek olduğunu fark etti. Yaralı olduğu anlaşılan leyleği bulunduğu yerden kurtaran mahalleliler, yetkililere teslim edilmeden önce zarar görmemesi için mahalle muhtarlığına getirdi. Burada leyleği besleyerek koruma altına alan mahalle muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz, durumu DKMP Eskişehir Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Mahallede ilgi odağı olan yaralı leylek balık ile beslenirken, ortaya çıkan manzaralar ise görenleri gülümsetti. Olay yerine gelen yetkililer yaralı leyleği teslim aldıktan sonra tedavisi yapılmak üzere götürdü.

“Muhtemelen vurdular”

Sulama kanalında bulunan leyleğin ciddi zarar gördüğü için hareket edemez halde olduğunu söyleyen Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz, “Leylek sulama kanalımıza bir şekilde gelmiş. Kimin tarafından bilmiyorum ama zarar görmüş. Vatandaş kanalda leylek olduğu bilgisini verdi. Mahalleden arkadaşlar bulunduğu yerden çıkartarak muhtarlığın önüne koydular. Çok fazla zarar almış. Biz de besledik. Muhtemelen vurdular. Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir ekibinden arkadaşlara teslim ettik. Sanırım bu kışı burada geçirecek çünkü diğer leylekler gitti. Emin ellerde olduğuna inanıyoruz. Bir can bir candır” dedi.