banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Bursalı çiftçinin hasat bayramı
Bursalı çiftçinin hasat bayramı
Hıncal Uluç entübe edildi
Hıncal Uluç entübe edildi
Sinan Kurumuş resmen Sakaryaspor’da
Sinan Kurumuş resmen Sakaryaspor’da
Bosna Hersek’te Barış Yürüyüşü sona erdi
Bosna Hersek’te Barış Yürüyüşü sona erdi

Bu kez podyuma buzağılar çıktı

Sivas’ın Zara ilçesinde düzenlenen güzellik yarışmasında podyuma birbirinden güzel buzağılar çıktı.

Çevre 11.07.2022, 16:07
Bu kez podyuma buzağılar çıktı

Sivas’ın Zara ilçesinde düzenlenen güzellik yarışmasında podyuma birbirinden güzel buzağılar çıktı.

Zara Millet Bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte 26 buzağı jüriden tam not almak için podyuma çıktı. Yarışma sonunda Hasan Alkan’a ait buzağı birinci, Mustafa Yüksel’e ağıt buzağı ikinci, Meryem Doğan’a ait buzağı üçüncü olurken Halil Söyler’e ait buzağı jüri özel ödülü, Kürşat Güldal’a ait ikiz buzağılar ise sempati ödülüne layık görüldü. İlçe protokolü tarafından dereceye giren buzağıların sahiplerine ödülleri verildi. Programda konuşan Kaymakam Meriç Dinçer, "Çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Yarışmaya katılan tüm besicilerimize, üreticilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu