Bu kez meyveyi soğuk değil, sıcak vurdu

Türkiye’nin yaş meyve ve sebze üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin’de, bir kaç gündür etkili olan sıcaklar, açık bahçelerde hasada yaklaşan Malta Eriği (Yenidünya) ile bazı seralardaki üzüm bağlarını etkileyerek ürün kaybına neden oldu.

Mersin, Türkiye’nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alıyor. Yılın her döneminde örtü altı ile açık bahçelerde çeşit çeşit meyvelerin hasadının yapıldığı kentte bu yıl kış mevsiminin çetin geçmesi nedeniyle ürünleri zaman zaman zirai don vurdu. Soğuk havaların ilkbaharla birlikte ısınmasıyla bazı meyveler de olgunlaşma dönemine girdi. Hafta sonundan itibaren yaz havasının etkili olması ve sıcaklığın 32 derecelere kadar çıkmasıyla Erdemli’de açıkta hasadı yaklaşan yenidünya meyvelerini dalında yaktı. İlçenin doğusunda yer alan yenidünya bahçelerinde yüzde 20’lere kadar kayıplar yaşandığı bildirildi. Öte yandan, örtü altında da sıcaklıkların, 40 derecelere dayanması nedeniyle özellikle üzüm bağlarında tane kayıplarına neden olduğu aktarıldı.

"Güneşin aşırı derecede yakmasından kaynaklanıyor"

Üreticilerden İsmet Aksay, "Burası Erdemli’nin Arpaçbahşiş Mahallesindeki yenidünya bahçemiz. Burada 2 gündür olan sıcaklar yenidünya bahçemize aşırı derecede zarar verdi. Buna ’çöküntü’ diyorlar, ’yıldız sıcağı’ diyorlar, yani soğuktaki etkinin tersi sıcak zarar verdi. Ama yapacak bir şey yok. Artık şuanda hasadın yüzde 25’i gitmiş vaziyette. Belli bir saatte güneşin aşırı derecede yakmasından kaynaklanıyor, yakma etkisiyle meyvenin taze olmasından dolayı pişiriyor. Ateş değmiş gibi oluyor" dedi.

"Gölge jeli ve tozundan faydalanmalılar"

İklim değişikliği yaşandığını anımsatan Ziraat Mühendisi Emine Yaman Kulu da "2 gün süren bir sıcaklık artışı yaşadık. Bu tarım ürünlerinde bir zarar oluşturdu. Açık, örtü altı meyvelerimizde ve sebzelerimizde güneş yanıklığı oluştu. Sıcaklık artışı yine devam edecek. Üreticilerimiz meteorolojik hava durumunu yakından takip etmeli. Sıcak günlerde bitkilerini susuz bırakmamalı. Gerekiyorsa gölge jeli, gölge tozundan faydalanmalılar. Ayrıca danışman ziraat mühendisinden destek almalılar. Danışan çiftçilerimiz üretimde kaybetmez" diye konuştu.

Sıcaklık nedeniyle Erdemli’nin batı kısımlarında zararın daha az, doğu kısımlarında ise yüzde 10 ile 20’ye varan zarar olduğunu belirten Kulu, kalite ve ürün kayıpları yaşandığını kaydetti.