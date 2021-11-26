Bu keklikler doğal dengeye katkı sağlıyor

İnönü Belediyesi tarafından yaklaşık 3 yıldır üretilen keklikler, zirai mücadele ve doğal dengeye katkı sağlamak amacıyla doğaya salınıyor.

İnönü Belediyesi’nin hayata geçirdiği Keklik Üretim Merkezi’nin temelleri, ilk olarak 2018 yılında belediyenin Fen İşleri Şantiyesi’nde atıldı. Üç yıldır devam eden çalışmalarla her yıl keklik sayısının artırıldığı üretim merkezinde bu yıl, 500’ün üzerinde keklik yetiştirildi. Yetiştirilen keklikler, zirai mücadele ve doğal dengeye katkı sağlamak amacıyla doğaya salınıyor. Kış aylarında ormana çekilen keklikler, yazın ovalara gelerek süne ve keneyle mücadelede de önemli yer tutuyor. Ayrıca keklikler, isteyen vatandaşlara da ücretsiz olarak veriliyor.

“Bakması avcılıktan daha zevkli oluyor”

Kekliklerin, zirai mücadele ve doğal dengeye katkı konularındaki öneminden bahseden İnönü Belediyesi’nde görevli Fikret Dağlar, “3 yıldır keklik üretiyoruz. 300 yumurta ile başladık. Yumurtaların yüzde 50’sini kuluçka makinesinde çıkardık. 120-130 tane civciv çıkardık. Bu civcivlerle de bu süreç devam etti. Geçen yıl 150-200 tane üretmiştik, bu yıl 500’ü geçtik. Bunları doğaya salıyoruz. Süne ve kene gibi zararlı hayvanlar için doğada faydalı bir hayvan. Bakımları normal kuşlara göre sıkıntılı oluyor. Altlığı ızgara olması gerekiyor. Protein yüklemek zorunda kalıyoruz. Kışın mesela ormana çekilir, yazın ovaya gelir. Ovada zararlı böcekli yer. Onlarla ilgilenmek güzel oluyor. Ben kendim avcıydım ama şimdi kıyamıyorsun. Bakması avcılıktan daha zevkli oluyor” dedi.