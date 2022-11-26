Bu karga Artvin’de esnafın maskotu oldu

Artvin’in Borçka ilçesinde iş yerlerine girerek yiyecek alan karga cadde esnafının maskotu oldu. İnsanlara ve hayvanlara aldırış etmeyen karga çevredekiler tarafından görüntülendi.

İlçe merkezinde Aydınlar mahallesi üzerine bulunan esnafların, son günlerde hırsız kargayla başları dertte. Acıktıkça caddeye inen karga, rahatlıkla iş yerlerine girerek ne bulursa yiyor.

Hiçbir şeye aldırış etmeden rahatça caddede dolaşan karga esnafında maskotu haline geldi. Esnafın ‘Şakir’ adını taktıkları karga, zeki ve uyanıklığıyla görenleri hayrete düşüyor. İnsanlardan kaçmayan karga çuvalları gagasıyla delip karnını doyuruyor.

Hayvan yemi, kuru bakliyat satan Kadir Kayhan 4 ay önce kapısına gelen kargaya buğday verince karga daha da gitmemiş.

Kayhan, karganın hiçbir şeyden korkmadığını hatta oldukça sinirli ve kinci olduğunu söyledi. Kayhan "Çay içerken kargayı kovdum. Uzaklaşan karga geri gelip çay bardağını gagasıyla alarak uçtu daha sonra yere bırakarak bardağı kırdı. İlçede kurulan pazarda peynir satan pazarcı esnafını canından bezdirdi. Sürekli peynirlerini alıp kaçıyor. Kargaya oldukça alıştık, elimizden beslemeye başladık” dedi.

Karganın ilginç halleri çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.