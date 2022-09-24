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Bu kabağı görenler dönüp bir daha bakıyor
Elazığ’da bir çiftçinin bahçesinde yetişen yaklaşık 40 kilogramlık kış kabağı, görenleri hayretler içinde bıraktı.
Çevre 24.09.2022, 14:23
Elazığ’da bir çiftçinin bahçesinde yetişen yaklaşık 40 kilogramlık kış kabağı, görenleri hayretler içinde bıraktı.
Elazığ-Diyarbakır karayolunda bulunan bahçesinde birçok sebze yetiştiren Halis Yıldız, yerli tohum ile yetiştirdiği kabak yaklaşık 40 kilo ağırlığına ulaştı. Bahçesinde yetişen dev kabağın resimlerini sosyal medyasında paylaşan Yıldız, kısa sürede yüzlerce beğeni aldı.
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