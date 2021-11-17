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Bu ilçede çarpık kentleşme giderek artıyor

Mardin’in Artuklu ilçesinde çarpık kentleşmenin giderek artması, ilçe halkını tedirgin etmeye başladı.

Çevre 17.11.2021, 09:25
Bu ilçede çarpık kentleşme giderek artıyor

Mardin’in Artuklu ilçesinde çarpık kentleşmenin giderek artması, ilçe halkını tedirgin etmeye başladı.

Mardin’de restorasyon atölyesi yöneticisi ve aynı zamanda emlakçılık yapan Seçkin Acar, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Mardin’de çarpık kentleşmenin Artuklu ilçesinde 20’lik bir dilimde olduğunu kaydetti. İnsanların yaşam kalitesini arttırmasından dolayı Yenişehir’e göç etmesiyle çarpık kentleşmenin başladığını dile getiren Acar, “Mardin’in ilk çarpık kentleşmesi aslında 2000’lerden sonra oluştu. 1990’larda Yenişehir yeni oluştu. İnsanlar yeni yeni Yenişehir’e yerleşmeye başladılar. Daha sonra yoğun göçten dolayı kentsel dönüşümlerde verilen katlardan dolayı hep ister istemez yaşam kalitesi düşmeye başladı. 1990’larda minimal bir şehir planlaması yapılmıştı. Belirli katlara göre yollar yapılmıştı. Daha sonra mevcut kentsel dönüşümler başladı” dedi.

“2005 ve sonrası aslında kentsel dönüşümlerle katlarda arttı”

Kat sayıları, daire sayıları ve insan sayılarının artmaya başladığını bildiren Acar, “Bunlar artınca trafik yoğunluğu başladı. Bundan kaynaklı maalesef Artuklu ilçesinde artık çarpık kentleşme başladı ve bu süre geldi. Maalesef bunun önüne de geçemedik. Gördüğüm manzara ürkütücü bir manzara. Bir kere niye ürkütücü bir bina 20 kat, bir bina 4 kat, bir bina 10 kat insanların maalesef ki pencereden bakarken ferah bir yaşam alanları kalmadı. İnsanlar her geçen gün yaşadıkları alanlarda daraldıkça daralıyorlar. Bunun önüne geçilmeli mi, nasıl geçirmeli? Bahsettikleri gibi yatay mimari ile geçilmeli. Dikey mimari artık bu kentte de bitmeli” diye konuştu.

“Artuklu ilçesinde artık dikey mimari yasaklanmalı”

Mardin’in deprem bölgesi olmadığı için yüksek katlar verilmeye başlandığını belirten Acar, “Ama bu yanlış bir uygulama yatay mimari de belirli katlar ve standartlar olmak zorunda. İnsanların kaliteli yaşamları için en azından bir otopark olmalı, bir bahçesi olmalı, insanlar Mardin’de böyle standartlarda yaşamalı artık. Çünkü bu trafikte kaldırmıyor, bu sokaklarda kaldırmıyor. Bundan sonraki kentsel dönüşümler için az katlar verilsin diye talep ediyoruz. Şöyle söyleyeyim eğer bir sıralamaya alırsak bununla ilgili zaten TÜİK’in ciddi bir araştırması var. Çünkü maalesef şu an çok kötü bir kentleşme var. Kent gittikçe daha modernize bir kent olması gerekirken daha karmakarışık bir kente dönmeye başladı. Bu acı bir durum, Türkiye standartları için yüzde 20’lerdeyiz. Biz şimdi İstanbul ve büyük şehirlerdeki çarpık kentleşmeye kıyasla Artuklu yine bir nebze daha iyi. Kesinlikle daha iyi olabilir. Daha iyi olması için çabalamamız gerekiyor. Yerel yönetimlere düşen görevler var. Bunların mutlaka yerine getirmeleri gerekiyor” şeklinde konuştu.

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