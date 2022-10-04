Bu festival 7’den 70’e herkese çevre bilincini aşılayacak

Kocaeli’de 14-16 Ekim tarihleri arasında Sıfır Atık Festivali düzenlenecek. Festivale, sıfır atık bilincinin oluşması ve yaygınlaşmasına önderlik eden Emine Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılması bekleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek engellenmesi ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir dünya bırakmak için farkındalık oluşturmak adına 14-16 Ekim’de Sıfır Artık Festivali düzenliyor. Sıfır Atık Festivali "Daha azıyla daha çok dünya" teması ile gerçekleştirilecek. Atıksız yaşamlar kurgulamayı ve 7’den 70’e herkese çevre bilincini oluşturulmayı hedefleyen festival, geniş bir katılımla olacak.

Festivale, sıfır atık bilincinin oluşması ve yaygınlaşmasına önderlik eden ve bu çabalarıyla Dünya Bankası tarafından ilk kez verilen İklim ve Kalkınma Liderlik Ödülü’nü alan Emine Erdoğan ve Türkiye’de bu konunun yürütücüsü ve liderliğini üstlenen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılması bekleniyor. Ayrıca sürdürülebilir tekstil konusunda önemli çalışmalara imza atan ünlü modacı Dilek Hanif de festivalde yer alacak.

Tanıtım toplantısı

Sıfır Atık Festivali öncesi düzenlenen tanıtım toplantısın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Işıl Kurnaz, Kocaeli Sağlık ve Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Füsün Terzioğlu, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, sunucu, programcı ve oyuncu Doğan Akdoğan ile Marmara Belediyeler Birliği Yetkilisi Cihat Kahraman katıldı.

"Günlük alışkanlıklarımızda ufak değişiklikler yapmalıyız"

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, günümüzde dünya kaynaklarının düşünülmeden tüketildiğini söyledi. Genel Sekreter Gündoğdu, "Eğer üretim ve tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmezsek, doğaya, hayatımıza geri dönüşü olmayacak zararlar vereceğiz. Bugün çevre dostu politikalar tüm dünyanın gündeminde ama esas güç, bireysel olarak tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmekte yatıyor. Biz, bireyler ve kurumlar olarak daha atıksız yaşamlar kurgulamak, çözümün bir parçası olmak durumundayız. Günlük alışkanlıklarımızda ufak değişiklikler yaparak buna başlayabiliriz" dedi.

"Emine Erdoğan ve Murat Kurum’un katılmasını bekliyoruz"

Günlük alışkanlıklarda ufak değişimler yaparak dünyanın geleceğine yön verilebileceğini aktaran Genel Sekreter Gündoğdu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Türkiye’nin en detaylı dönüşüm seferberliği olan Sıfır Atık Festivali’nin bu anlayış üzerine inşa edildiğinin altını çizdi. Gündoğdu, "Sıfır Atık Festivali’nde sıfır atık yaklaşımını ve döngüsel ekonomiyi iş dünyası, kamu ve akademik perspektiften konuşacağız. Ancak daha ötesinde 7’den 70’e herkesin sıfır atık bakış açısını bizzat tecrübe edeceği, bizzat katılacağı atölyelerimiz olacak. Atıksız bir yaşamın ülkemizin, dünyamızın geleceği için ne kadar önemli olduğunu herkese anlatacağız; onları çözümün bir parçası olmaya davet edeceğiz. Bu noktada kısaca programda neler olduğunu anlatmak isterim. Festivalimiz 14 Ekim’de başlayacak. İlk gün ülkemizde sıfır atık bilincinin oluşması ve yaygınlaşmasına önderlik eden ve bu çabalarıyla Dünya Bankası tarafından ilk kez verilen İklim ve Kalkınma Liderlik Ödülü’nü alan Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin bizlere hitap etmesini bekliyoruz. Ayrıca ülkemizde bu konunun yürütücüsü ve liderliğini üstlenen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’un da bizlerle olacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Festivalde, iki güne yayılacak şekilde 34 farklı alanda 80’i aşkın ileri dönüşüm atölyesi ve 9 atıksız ürünler sergisi gerçekleştirilecek. Bu atölyelerin yanı sıra festivalde sıfır atık konusunda çalışmalar yapan birçok isim ve sanatçı ağırlanacak.