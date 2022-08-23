Bu domatesler tam 1 kilo

Elazığ’da, bir vatandaşın tarlasında yetiştirdiği domatesler, 1 kilogram ağırlığa ulaştı.

Elazığ’da hobi olarak sebze ve meyve yetiştiren bir vatandaş, sadece hayvan gübresi ve doğal malzemeler kullanarak yetiştirdiği domateslerden birinin 1 kilo 103 grama ulaştı. Devasa büyüklükteki domatesleri görenler şaşırıyor.