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Bu domatesler tam 1 kilo
Elazığ’da, bir vatandaşın tarlasında yetiştirdiği domatesler, 1 kilogram ağırlığa ulaştı.
Çevre 23.08.2022, 12:12
Elazığ’da, bir vatandaşın tarlasında yetiştirdiği domatesler, 1 kilogram ağırlığa ulaştı.
Elazığ’da hobi olarak sebze ve meyve yetiştiren bir vatandaş, sadece hayvan gübresi ve doğal malzemeler kullanarak yetiştirdiği domateslerden birinin 1 kilo 103 grama ulaştı. Devasa büyüklükteki domatesleri görenler şaşırıyor.