Bu da şaklaban kedi: Kameraları görünce poz verip dans ediyor

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kameraları görünce poz verip otomobilin tavanında dans eden sevimli kedinin o anları kameralara yansıdı.

Süleymanpaşa ilçesinde bağlı Ertuğrul Mahallesinde bulunan bir sokakta araçların üzerine çıkarak dinlenmeye çalışan bir kedi, bu seferde şehirde bir gazetecinin aracına çıkıp dinlenmeye çekildi. O sırada aracının yanına gelen gazeteci, kediyi kameraya aldı. Yanı başındaki kamerayı fark eden kedi ise hemen ekrana yönelerek poz vermeye başladı.

İyice kameraya odaklanan sevimli kedi, otomobilin tabanında sırt üstü sürünerek ve zaman zaman taklalar da atarak adeta dans etmeye çalıştı. Sevimli kedinin şaklabanlık anları, eğlenceli bir hal alırken o anlarda gazetecinin kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı. Kısa sürede kendini sevdiren kedi, adeta ilgi bekledi. Sevimli kedi, daha sonra dans etmeyi bırakarak yanı başında çekim yapan gazeteciden sevgi bekledi.