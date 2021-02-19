Bu çiçeği koparmanın cezası 80 bin lira

Kahramanmaraş’ta dik yamaçlarda, uçurum kenarlarında yetişen ve karlar erimeye başlayınca ortaya çıkan kardelen çiçeğini koparmanın cezası 80 bin lira.

Onikişubat ilçesine bağlı Çukurhisar köyünde ilkbaharın müjdesi olan kardelenler çiçek açtı. Kaya kovuklarından güneşe doğru uzanan ve narin olmasına rağmen en sert toprağı delecek kadar güçlü olan kardelen çiçeklerini koparanlara cezai işlem uygulanırken, fotoğrafçılar ise soğuğa rağmen Kardelen çiçeğini fotoğraflamanın mutluluğunu yaşıyor.

Soğuk ve zor şartlarda çekim yaptığını söyleyen fotoğrafçı Doğan Yenigül, “Kardelen çiçekleri karlar erimeye başlayınca ortaya çıkıyor. Çok nadir bir çiçek. Duru görünümü ile saf ve temizliğin sembolüdür ayrıca. Zor şartlar altında da olsa buraya gelip kardelen çiçeğimizin fotoğraflarını çektik. Kardelen çiçeğine ilişkin çok fazlada hikâye anlatılıyor. Soğuk havaya rağmen buraya gelip bu essiz güzelliği fotoğraflamak insana ayrı bir huzur veriyor” dedi.