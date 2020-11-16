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Bu adımlar saklı kalmış güzelliklere atılıyor

Sivas’ta belli aralıklarla yapılan doğa yürüyüşlerinde atılan her adım saklı kalmış birbirinden farklı güzelliklere gidiyor.

Çevre 16.11.2020, 14:07
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Bu adımlar saklı kalmış güzelliklere atılıyor

Sivas’ta belli aralıklarla yapılan doğa yürüyüşlerinde atılan her adım saklı kalmış birbirinden farklı güzelliklere gidiyor.

Sivas’ın saklı kalmış, keşfedilmeyi bekleyen doğal güzelliklerini ortaya çıkarmak ve turizme kazandırmak maksadıyla gerçekleştirilen yürüyüş etkinlikleri, her yaştan doğaseverin ilgisini görüyor. Gökyüzüne doğru uzanan çam ormanlarından göl kenarlarına, akarsulardan kanyonlara, vadilerden ovalara, çeşit çeşit bitki ve muazzam manzaralar eşliğinde Sivas’ın büyük coğrafyasını tanımayı ve tanıtmayı amaçlayan projeyle il genelinde birçok yürüyüş rotası oluşturuldu. Geçtiğimiz yıl Kızılırmak ve Emirhan kayalıkları yürüyüşleriyle başlayan faaliyetler, bu yıl pandemi kurallarına uygun olarak merkez Karaçayır Ormanları, Gemerek Çat Ormanları, Yıldızeli Yavu Ormanları, Doğanşar Sarısuvat Kanyonu ve Çamlıbel Ormanıyla sürdü. Vali Salih Ayhan’ın öncülüğünde düzenlenen yürüyüş programlarına; il protokolü, doğa severler ve doğa kulüpleri de katıldı.
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