Branda ve afişler çantaya dönüşecek

Başiskele belediyesi kent genelinde belediyenin tanıtım ve etkinliklerinde kullanılan afiş ve brandaları toplatarak alışveriş çantalarına dönüştürecek.

Başiskele Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde Başiskele Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle geri dönüşüm projesi gerçekleştirecek. Belediyenin kent genelinde tanıtım ve etkinliklerde kullanılan afiş ve brandalar toplanarak alışveriş çantalarına dönüştürülecek.

Çantaların vatandaşlara ücretsiz şekilde dağıtılması planlanıyor.